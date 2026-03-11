  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave

de
$1,72M
;
10
ID: 34379
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Beeri, 9

Sobre el complejo

Situado en la calle 9 Barry, en un nuevo edificio de pie. Hermoso apartamento de 3 habitaciones de 85 m2 con balcón de 12 m2. Segundo piso, atrás. 2 dormitorios y 2 baños. Dos ascensores. Estacionamiento catastral y bodega.

Localización en el mapa

Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Otros complejos
Jerusalén, Israel
de
$909,150
3 habitaciones en venta en un encantador edificio situado en el corazón de un ambiente pastoral de Jerusalén y a pocos minutos a pie de Baka. Cerca de todo: escuelas, sinagogas, centros culturales y de entretenimiento y por supuesto el casco antiguo. El edificio dispone de ascensor y los apa…
Agencia
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israel
de
$1,18M
Idealmente situado en el corazón de Tel Aviv, en la prestigiosa calle Dizengoff, en la intersección de las calles Jabotinsky y Bazel, una de las zonas más populares de la ciudad, reconocida por sus cafés, tiendas y un ambiente único. Apartamento en un edificio recientemente renovado como pa…
Agencia
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israel
de
$1,71M
MAGNIFIQUE 3 PIECES EN COURS DE CONSTRUCTION DANS UN IMMEUBLE ENTIEREMENT NEUF DANS LE QUARTIER TRES PRISE DE BASEL A TEL AVIV. PRESTACIONES DE HAUT STANDING. HAUTS PLAFONDS DE 2.9M; LIVRAISON DANS 5 MOIS, VENDU AVEC UNE CAVE
Agencia
Immobilier.co.il
