  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Affaire en or

Barrio residencial Affaire en or

Jerusalén, Israel
de
$695,970
;
3
Dejar una solicitud
ID: 34050
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avraham Stern, 11

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Un apartamento muy bien situado en la popa frente al makolet Buenos días. Binouy de pino avanzado (gran potencial para beneficio) Muy rápidamente encomiable

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra'anana, Israel
de
$1,06M
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanya, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Jerusalén, Israel
de
$2,916
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Jerusalén, Israel
de
$1,44M
Barrio residencial Residence aquarelle ganib b
Eilat, Israel
de
$1,18M
Está viendo
Barrio residencial Affaire en or
Jerusalén, Israel
de
$695,970
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanya, Israel
de
$805,695
Proyecto Nueve en Netanya.Savyon Una nueva dirección excepcional, entre ciudad y naturaleza Cerca del mar y centros comerciales, descubrir Savyon, una residencia excepcional hecha por uno de los mayores constructores de Israel. Ubicación ideal: junto al PIANO e Ir Yamim, entre el dinamism…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Tel-Aviv, Israel
de
$1,19M
Apartamento de 4 habitaciones, 77 m2 + 16 m2 balcón, con Mamad y aparcamiento en el prestigioso Tour 3 del proyecto GINDI que ofrece servicios de lujo - Acceso de techo - GYM - Piscina y muchos más
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Neuf en centre ville tres lumineux
Barrio residencial Neuf en centre ville tres lumineux
Barrio residencial Neuf en centre ville tres lumineux
Barrio residencial Neuf en centre ville tres lumineux
Barrio residencial Neuf en centre ville tres lumineux
Ra'anana, Israel
de
$2,727
Centro de la ciudad. Nuevo edificio. Cuatro habitaciones nunca viven. 5a planta. brillante. Aparcamiento. disponible desde junio de 2026
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir