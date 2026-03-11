Barrio residencial Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre

Apartamento 3,5 habitaciones en venta – 122 m2 + balcón Rara oportunidad en la codiciada zona residencial de Dalet en Ashdod. Un apartamento amplio, luminoso y perfectamente situado, que ofrece un excelente potencial de valor. Descripción: Área genética de 122 m2 Entrada a un gran salón con balcón con vistas a un parque tranquilo Cocina funcional con lavadero Dos dormitorios grandes, cada uno con dos ventanas Mamad (habitación segura) Dos ascensores Aparcamiento Refreshment, ideal para la personalización o inversión Ubicación Premium: Cerca inmediata de tiendas, escuelas, sinagogas y transporte A pocos minutos a pie de la playa Tranquilo y buscado por el entorno residencial Principales activos: Apartamentos similares en la residencia, después de la renovación, se ofrecen a 2.300,000 . Precio de venta excepcional: 1 690 000 Conclusión: Valor excepcional para el dinero, alto potencial y ubicación ideal. El mejor negocio inmobiliario del momento en Ashdod.