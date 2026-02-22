  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis

Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis

Tel-Aviv, Israel
$830,775
5
ID: 33682
Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Excelente inversión en el norte de Tel Aviv, y muy agradable para vivir. En un nuevo edificio de tiendas después de TAMA - de alto nivel - 2 habitaciones de 45 m2 reformadas y optimizadas por un arquitecto - 3 metros de altura bajo techo - orientación tranquila y brillante sur - totalmente amueblada - Shelter en el edificio (Miklat)

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
