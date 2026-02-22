  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Prix en baisse

Barrio residencial Prix en baisse

Jerusalén, Israel
de
$1,40M
;
7
ID: 33653
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

En el corazón de Kiryat Moché, tranquilo y central, en un edificio con ascensor, apartamento de 4,5 habitaciones que incluye una habitación segura, una suite principal, un balcón Soucca con magníficas vistas, exposición triple, brillante, renovación de alto nivel del mejor gusto (Vendedores franceses). Gabinetes integrados en cada habitación, mesa, cocina equipada, ideal para un alojamiento fácil!

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
