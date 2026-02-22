Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin

FOR SALE – Espléndido 4 habitaciones en el corazón de Ashdod – Rue Rogozin En una residencia reciente y popular, descubra este hermoso apartamento de 4 habitaciones situado en la calle principal y central de Ashdod. Con una superficie de 122 m2 + 14 m2 de terraza, situada en la primera planta con 4 ascensores, incluyendo uno de Shabat. El apartamento también tiene: Una plaza de aparcamiento Aire acondicionado Permitir un ligero refresco, que explica su precio excepcional: 2.650.000, en lugar de 3.000.000. Una rara oportunidad en una zona central, cerca de todas las comodidades, tiendas, escuelas y transporte. Contacta con nosotros ahora para organizar una visita!