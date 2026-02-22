Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
FOR SALE – Espléndido 4 habitaciones en el corazón de Ashdod – Rue Rogozin
En una residencia reciente y popular, descubra este hermoso apartamento de 4 habitaciones situado en la calle principal y central de Ashdod.
Con una superficie de 122 m2 + 14 m2 de terraza, situada en la primera planta con 4 ascensores, incluyendo uno de Shabat.
El apartamento también tiene:
Una plaza de aparcamiento
Aire acondicionado
Permitir un ligero refresco, que explica su precio excepcional: 2.650.000, en lugar de 3.000.000.
Una rara oportunidad en una zona central, cerca de todas las comodidades, tiendas, escuelas y transporte.
Contacta con nosotros ahora para organizar una visita!
Localización en el mapa
Asdod, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio
