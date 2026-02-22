  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Nahariya
  Barrio residencial Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer

Nahariya, Israel

Nahariya, Israel
$583,110
Última actualización: 20/2/26

  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito Norte
  Barrio
    Acre Subdistrict
  Pueblo
    Nahariya

Hermoso apartamento de 4 habitaciones, nuevo, luminoso y espacioso. Zona 110 m2, incluye terraza 14m2, bodega, aparcamiento y ascensor. Ofrece hermosas vistas al mar, se encuentra en la segunda planta de un edificio de 8 plantas, en el nuevo entorno residencial de Akhziv.

Nahariya, Israel
