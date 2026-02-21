  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Un beau 5 pieces en plein centre ville

Barrio residencial Un beau 5 pieces en plein centre ville

Ascalón, Israel
de
$532,950
;
4
Dejar una solicitud
ID: 33826
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Superbe 5 p a 1mn du lac
Ascalón, Israel
de
$658,350
Barrio residencial A stunning villa
Jerusalén, Israel
de
$5,58M
Barrio residencial A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,16M
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Bat Yam, Israel
de
$573,705
Barrio residencial Magnifique 2 pieces meuble
Jerusalén, Israel
de
$1,724
Está viendo
Barrio residencial Un beau 5 pieces en plein centre ville
Ascalón, Israel
de
$532,950
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Grand jardin
Barrio residencial Grand jardin
Barrio residencial Grand jardin
Barrio residencial Grand jardin
Barrio residencial Grand jardin
Mostrar todo Barrio residencial Grand jardin
Barrio residencial Grand jardin
Ascalón, Israel
de
$736,725
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Exceptionnel
Barrio residencial Exceptionnel
Barrio residencial Exceptionnel
Barrio residencial Exceptionnel
Barrio residencial Exceptionnel
Mostrar todo Barrio residencial Exceptionnel
Barrio residencial Exceptionnel
Ascalón, Israel
de
$554,895
EXCEPTIONAL Vista marítima eterna Primera línea frente al mar pequeño edificio de 3 plantas apartamento 3 habitaciones de 60m2 + 20m2 terraza muy buen producto para una alya frente al mar, o inversión en largo termal o rbnb
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 2 pieces haneviim centre ville
Barrio residencial 2 pieces haneviim centre ville
Barrio residencial 2 pieces haneviim centre ville
Barrio residencial 2 pieces haneviim centre ville
Barrio residencial 2 pieces haneviim centre ville
Barrio residencial 2 pieces haneviim centre ville
Jerusalén, Israel
de
$918,555
Haneviim 44 2 habitaciones 50m2 Soccah Terrace 2a planta con ascensor Aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir