Barrio residencial A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff

Venta – Exclusivo duplex en la azotea, Rue Dizengoff, Tel Aviv
Dirección excepcional en una de las calles más populares de Tel Aviv, en el corazón de la cultura, las compras y a pocos minutos de las playas.
Características principales:
Nuevo dúplex – sexto y séptimo piso
4 piezas – triple orientación
Nivel 6 : 62 m2 + terraza 7 m2
Nivel 7 : 23 m2 + azotea privada 28 m2
Mamad, ascensor directo, aparcamiento cerca
Espacios brillantes, vista abierta, puestas de sol y calidad de vida premium en Dizengoff.
Precio: 6.190.000
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo