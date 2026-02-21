  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv

Barrio residencial Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$8,62M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 33846
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$815,100
Barrio residencial Projet tour prenium
Nahariya, Israel
de
$589,380
Barrio residencial Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Hadera, Israel
de
$686,565
Barrio residencial Magnifique
Ascalón, Israel
de
$877,800
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,10M
Está viendo
Barrio residencial Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$8,62M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel
Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel
Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
Calle Droyanov, calle muy tranquila cerca de la calle Bograshov y el mar Edificio de esquina Apartamento 104m2 en el catastro Muchos balcones cerrados para que pueda decir fácil 115m2 Vista totalmente clara Muy brillante All Guidance Muy tranquilo. Cerca de la playa 2a planta No hay ascenso…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Barrio residencial A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Barrio residencial A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Barrio residencial A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Barrio residencial A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Barrio residencial A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$1,76M
En un nuevo edificio, Lilienblum Street, cerca de Neve Tzedek, Rothschild Boulevard y Nahalat Binyamin. Apartamento 3 habitaciones, 72 m2. Balcón en fachada abierta * Luminoso apartamento, bien organizado * Espaciosa sala de estar abierta al exterior. * Acabados modernos y limpios. * Mamad…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Barrio residencial Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Barrio residencial Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Barrio residencial Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Barrio residencial Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Barrio residencial Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Barrio residencial Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Hadera, Israel
de
$611,325
BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui presenta un encanto exclusivo Apartamento de 4 habitaciones, en un edificio de piedra de mármol, completamente renovado! Características: - 4 habitaciones recientes, luminosas alrededor de 90m2, - Cocina reformada, - Bonito espacio habitable. - 2 pequeñ…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir