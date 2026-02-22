  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche

Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche

Jerusalén, Israel
$971,850
ID: 33651
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

PROMOCIÓN!!!, Hermosa reformada 3P de 81 m2, en el corazón de Kiryat Moché; cerca de las sinagogas, tranvía, balcón de 15 m2 con soucca, construcción de calidad! Entrada privada. Este es el último apartamento disponible en el proyecto, piso de precio, SAY:! Exclusiva agencia Hadassa Takam.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Importe del préstamo
Fecha límite
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Netivot, Israel
de
$457,710
Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Tel-Aviv, Israel
de
$1,08M
Barrio residencial Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$783,750
Barrio residencial Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,36M
Barrio residencial Cottage de 5 pieces haut de gamme
Hadera, Israel
de
$4,076
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Otros complejos
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Hadera, Israel
de
$714,780
BZH Nueva exclusividad en RE/MAX Hadera, nuestro amor por aprovechar inmediatamente, dentro del prestigioso proyecto Villa V, apreciado por su belleza! Sus activos: - Apartamento amplio y luminoso de 4 + 1 habitaciones, - Edificio de Bel con piedra, madera y plantas, - etapa 4/6, - Magnífic…
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Jerusalén, Israel
de
$2,19M
Venta Jerusalén, Bayit vegan, Edificio reciente con ascensor y estacionamiento subterráneo Ático 5 habitaciones 140m2 espacio habitable, 170m2 de terraza y jardín, magnífica vista panorámica de Jerusalén! Sala de estar muy grande, cocina independiente, suite principal, 2 baños, 3 orientacion…
Barrio residencial Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$2,38M
5 Hevra Hadasha Street Calle tranquila cerca de Kikar Hamedina y carreteras principales. ¡En un nuevo proyecto en construcción por un fondo inmobiliario! Bonito apartamento tranquilo y luminoso 5 habitaciones (incluyendo el sótano) 5a planta (muy alta) 121 m2 más un balcón de 12 m2 con vista…
