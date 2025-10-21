  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Nat 600 immeuble boutique 1 er ligne de mer

Barrio residencial Nat 600 immeuble boutique 1 er ligne de mer

Netanya, Israel
de
$1,83M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 32680
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Educación
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,05M
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$686,771
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$704,765
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Asdod, Israel
de
$2,37M
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
de
$899,400
Está viendo
Barrio residencial Nat 600 immeuble boutique 1 er ligne de mer
Netanya, Israel
de
$1,83M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanya, Israel
de
$914,695
Proyecto Nueve en Netanya.Savyon Una nueva dirección excepcional, entre ciudad y naturaleza Cerca del mar y centros comerciales, descubrir Savyon, una residencia excepcional hecha por uno de los mayores constructores de Israel. Ubicación ideal: junto al PIANO e Ir Yamim, entre el dinamism…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
Nuevo proyecto en 2 edificios de 9 pisos y 1 edificio de 19 pisos, Kiriat Hayovel Jerusalem Centro comercial cerca del proyecto, a 300 metros del tranvía. 2 ascensores, 3 jardines de infancia, un club para residentes, 1 parking por apartamento Entrega en marzo de 2028 2 habitaciones 54m2 c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Mostrar todo Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,23M
En el corazón de Bait Vagan, la nueva fase del complejo Holyland está finalmente disponible, con una amplia selección de apartamentos de 3 habitaciones al ático y planta baja
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir