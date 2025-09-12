Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Descubre un proyecto inmobiliario excepcional en el distrito de Hadera – Guivat Olga
Ubicado estratégicamente cerca de la playa, este proyecto combina innovación, confort y bienestar.
Con su arquitectura contemporánea y sostenible, ofrece un ambiente de vida único y refinado.
Consisting of two buildings with a modern design, it is characterized by:
Lujoso hall de entrada de doble altura
Salón exclusivo
Tiendas al pie del edificio
Gimnasio equipado
Centro comercial cerca
Principales activos:
Ubicación ideal cerca del mar
Entrega prevista para octubre 2028
Condiciones de presa atractivas: 20/80 pago y tarifas preferenciales
Una rara oportunidad para vivir o invertir en el corazón de Hadera, en el distrito de Guivat Olga.
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Educación
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo