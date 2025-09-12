Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite

Smilanski Hadera — Residencia urbana excepcional en el corazón de la ciudad Entrega: Agosto 2027 Ubicación Premium, justo en el centro de Hadera: cerca del Palacio de Justicia y del Ayuntamiento, cerca del futuro Kirya Hamemshala y a menos de 10 minutos a pie de la estación (conexión directa Tel Aviv). Proyecto firmado por un reconocido desarrollador, combinando tiendas, oficinas y viviendas con entrada privada residente para un ambiente exclusivo. Activos del proyecto: Terraza panorámica común ~550 m2 reservada para los residentes, vista abierta de la ciudad. Jardín privado ajardinado ~600 m2 para relajarse con la familia o los vecinos. Tiendas en planta baja, selección de tiendas de calidad, acceso directo. Un ambiente de vida dinámico, moderno y bien merecido, ideal para vivir o invertir.