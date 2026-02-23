Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con piscina en Venta en Ubud District, Indonesia

Ubud
95
24 propiedades total found
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Número de plantas 2
Villa Twins es una villa moderna con una piscina infinita y vistas panorámicas de la selva.
$390,000
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Área 90 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$159,000
Villa 3 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 78 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$255,000
Otium DevelopmentOtium Development
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Área 70 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$133,500
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Área 156 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$362,665
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 227 m²
Número de plantas 2
Villa Twins es una amplia villa de 3 dormitorios con vistas panorámicas a la selva en una ubicación privilegiada.
$450,000
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 234 m²
Número de plantas 2
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the date of your interest.
$195,000
Villa 2 habitaciones en Peliatan, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Peliatan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1/1
Experimente la serenidad de Ubud, centro cultural de Bali, en esta impresionante villa de nueva construcción.
$149,120
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 380 m²
Número de plantas 1
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the date of your interest.
$399,000
Villa 2 habitaciones en Ubud District, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Ubud District, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 70 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$215,000
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Área 236 m²
Un complejo ultramoderno en el centro de un UBUD tradicional, que ocupa un área de 3 hectáreas.
$478,787
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Área 56 m²
El complejo ofrece 29 villas elegantes con 1 y 2 dormitorios, con un área de 56 a 131 M ², cada una con su propia piscina.
$123,914
Adosado Adosado en Ubud, Indonesia
Adosado Adosado
Ubud, Indonesia
Área 100 m²
El complejo en Bali es la encarnación de una unión única del misticismo y las tendencias arquitectónicas modernas.
$190,373
Villa 2 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Número de plantas 1
This is a modern villa with a large plot and land for the view, so that the magical view from the villa is not blocked.
$268,200
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Área 117 m²
El complejo consta de 10 villas ubicadas entre las pintorescas terrazas de arroz a solo 5 minutos del centro de Ubud.
$276,040
Adosado Adosado en Ubud, Indonesia
Adosado Adosado
Ubud, Indonesia
Área 100 m²
Bienvenido a un complejo único que se ha convertido en un verdadero punto de atracción para …
$375,986
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Área 80 m²
Un desarrollo de villas premium único en la impresionante ubicación de Ubud, que ofrece cinco tipos de villas.
$228,447
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Área 100 m²
Ver villas en el área de Ubud.Cree ingresos pasivos de $2700 a $5400 por mes invirtiendo en bienes raíces en Bali.
$201,361
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Área 150 m²
El complejo de villas es su opción ideal para una estancia cómoda y romántica en Bali.Nuestr…
$333,153
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Área 40 m²
El proyecto consta de 110 villas ubicadas entre la naturaleza de la selva tropical. 4,1 hectáreas de territorio.
$138,021
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Área 85 m²
Sumerjase en un mundo de lujo e innovación con villas únicas ubicadas en los terrenos del complejo hotelero.
$228,447
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Área 65 m²
Te invitamos a sumergirte en la atmósfera única del complejo exclusivo de las villas ubicadas en el corazón de Ubud.
$152,299
Adosado Adosado en Ubud, Indonesia
Adosado Adosado
Ubud, Indonesia
Área 53 m²
Casas adosadas únicas con vista a la selva tropical, ubicadas en el área de Ubud, ofrecen un…
$158,914
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Área 96 m²
Una lujosa historia de la historia con vista de los campos de la jungla y el arroz, así como el río Ayung.
$312,174
