Casas con Jardín en Venta en Ubud District, Indonesia

Ubud
95
11 propiedades total found
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Área 90 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$159,000
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Área 70 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$133,500
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Área 156 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$362,665
OneOne
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 234 m²
Número de plantas 2
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$195,000
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 380 m²
Número de plantas 1
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$399,000
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Área 236 m²
Un complejo ultramoderno en el centro de un UBUD tradicional, que ocupa un área de 3 hectáre…
$478,787
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Área 117 m²
El complejo consta de 10 villas ubicadas entre las pintorescas terrazas de arroz a solo 5 mi…
$276,040
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Área 85 m²
Sumerjase en un mundo de lujo e innovación con villas únicas ubicadas en los terrenos del co…
$228,447
Adosado Adosado en Ubud, Indonesia
Adosado Adosado
Ubud, Indonesia
Área 53 m²
Casas adosadas únicas con vista a la selva tropical, ubicadas en el área de Ubud, ofrecen un…
$158,914
Villa 3 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 115 m²
Número de plantas 1
Complejo residencial – Ubud, Gianyar, Bali, Indonesia
$268,897
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Área 96 m²
Una lujosa historia de la historia con vista de los campos de la jungla y el arroz, así como…
$312,174
