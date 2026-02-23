Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Ubud District, Indonesia

Ubud
4 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 78 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$255,000
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Área 70 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$133,500
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Área 156 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$362,665
Otium DevelopmentOtium Development
Villa 2 habitaciones en Ubud District, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Ubud District, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 70 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$215,000
