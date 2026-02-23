Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Terraza en Venta en Ubud District, Indonesia

Ubud
95
10 propiedades total found
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Número de plantas 2
Villa Twins es una villa moderna con una piscina infinita y vistas panorámicas de la selva.E…
$390,000
Villa 3 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 78 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$255,000
Cerrar
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Área 70 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$133,500
Cerrar
Otium DevelopmentOtium Development
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Área 156 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$362,665
Cerrar
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 227 m²
Número de plantas 2
Villa Twins es una amplia villa de 3 dormitorios con vistas panorámicas a la selva en una ub…
$450,000
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 234 m²
Número de plantas 2
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$195,000
Cerrar
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 380 m²
Número de plantas 1
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$399,000
Cerrar
Villa 2 habitaciones en Ubud District, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Ubud District, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 70 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$215,000
Cerrar
Villa 2 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Número de plantas 1
This is a modern villa with a large plot and land for the view, so that the magical view fro…
$268,200
Villa 3 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 115 m²
Número de plantas 1
Complejo residencial – Ubud, Gianyar, Bali, Indonesia
$268,897
