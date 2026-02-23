Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Ubud District, Indonesia

Ubud
95
151 propiedad total found
Villa 2 habitaciones en Peliatan, Indonesia
TOP
Villa 2 habitaciones
Peliatan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1/1
Villa de 1 dormitorio - Villa del templo de la selvaAmplia Villa de 1 dormitorio con Piscina…
$145,900
VAT
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Armonía de arquitectura, naturaleza y soledad absoluta en Ubud. El complejo boutique Serenit…
$285,000
Casa 1 habitación en Peliatan, Indonesia
Casa 1 habitación
Peliatan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 1/1
Experimente lo último en lujo vivir en Ubud, Bali, Indonesia. Esta impresionante casa paread…
$122,221
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Armonía de naturaleza intacta en el corazón de Ubud. Forma by DOMA son villas de dos plantas…
$120,000
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 331 m²
Situado en Ubud, el corazón cultural de Bali, esta villa de 2 dormitorios combina la comodid…
$265,000
Dejar una solicitud
Villa en Singakerta, Indonesia
Villa
Singakerta, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Situado en los exuberantes y tranquilos paisajes de Ubud, Villa Savera ofrece una mezcla ref…
$295,477
Dejar una solicitud
Villa en Singakerta, Indonesia
Villa
Singakerta, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
Situado en los exuberantes y tranquilos paisajes de Ubud, Villa Savera ofrece una mezcla ref…
$405,723
Dejar una solicitud
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Bali. REALESTATE.HAPPY🌏 🇮🇩Complejo ELITE VILLA de tipo cascada en Ubuda del desarrollador ba…
$350,000
Dejar una solicitud
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 166 m²
Número de plantas 1
Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilidad y precios deben ser especificados en l…
$127,000
Dejar una solicitud
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 303 m²
Propuesta exclusiva🚨Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilidad y precios deben se…
$603,879
Dejar una solicitud
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Número de plantas 2
Villa Twins es una villa moderna con una piscina infinita y vistas panorámicas de la selva.E…
$390,000
Dejar una solicitud
Villa 2 habitaciones en Ubud, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 194 m²
Número de plantas 1
Se trata de una villa moderna de 3 dormitorios con una gran parcela y terreno para la vista,…
$349,200
Dejar una solicitud
Villa en Singakerta, Indonesia
Villa
Singakerta, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Situado en los exuberantes y tranquilos paisajes de Ubud, Villa Savera ofrece una mezcla ref…
$295,477
Dejar una solicitud
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 372 m²
Propuesta exclusiva🚨Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilidad y precios deben se…
$763,394
Dejar una solicitud
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Bali. REALESTATE.HAPPY🌏 🇮🇩Complejo ELITE VILLA de tipo cascada en Ubuda del desarrollador ba…
$390,001
Dejar una solicitud
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 360 m²
Villa Forestia en Ubud ofrece un moderno retiro tropical rodeado de vegetación exuberante, d…
$280,000
Dejar una solicitud
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
La elegante Villa de lujo Tembaga de dos dormitorios en Ubud presenta una atractiva oportuni…
$280,000
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Peliatan, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Peliatan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
Número de plantas 2
✨ VILLA MIRA lista — tu hogar en el corazón de Ubud ✨ Una villa única de 2 dormitorios co…
$580,000
Dejar una solicitud
Villa en Penestanan, Indonesia
Villa
Penestanan, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Comprar propiedad en Bali significa encontrar un equilibrio entre estilo de vida e inversión…
$450,000
Dejar una solicitud
Villa en Singakerta, Indonesia
Villa
Singakerta, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 216 m²
Situado en los exuberantes y tranquilos paisajes de Ubud, Villa Savera ofrece una mezcla ref…
$405,723
Dejar una solicitud
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
La elegante Villa de lujo Tembaga de dos dormitorios en Ubud presenta una atractiva oportuni…
$280,000
Dejar una solicitud
Villa en Penestanan, Indonesia
Villa
Penestanan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Villa de luz de luna – Vida tropical moderna cerca de UbudUbicado a solo cinco minutos del c…
$275,000
Dejar una solicitud
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
En venta 2bd villa en un territorio equipado de 20 hectáreas en el norte de UbudLa villa est…
$160,000
Dejar una solicitud
Villa en Singakerta, Indonesia
Villa
Singakerta, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 216 m²
Situado en los exuberantes y tranquilos paisajes de Ubud, Villa Savera ofrece una mezcla ref…
$405,723
Dejar una solicitud
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Located in the heart of Ubud’s iconic Penestanan district, this exclusive villa complex comb…
$284,774
Dejar una solicitud
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 380 m²
Número de plantas 1
Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilidad y precios deben ser especificados en l…
$390,000
Dejar una solicitud
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 207 m²
Ubicado en los paisajes serenos de Ubud, Villa Silvessa presenta un desarrollo de villa de d…
$405,723
Dejar una solicitud
Villa en Ubud, Indonesia
Villa
Ubud, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 430 m²
Número de plantas 2
Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilidad y precios deben ser especificados en l…
$357,000
Dejar una solicitud
Villa en Singakerta, Indonesia
Villa
Singakerta, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
Situado en los exuberantes y tranquilos paisajes de Ubud, Villa Savera ofrece una mezcla ref…
$405,723
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Ubud, Indonesia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
¡Su proyecto de inversión está en Bali! Modernos apartamentos y casas adosadas con tecnologí…
$210,000
Dejar una solicitud
