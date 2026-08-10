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Estudios en venta en Kuta Selatan, Indonesia

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Nusa Dua
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15 propiedades total found
Estudio en Benoa, Indonesia
Estudio
Benoa, Indonesia
Área 20 m²
Piso 2/3
The One Bali — Affordable Hotel Investment Under Wyndham ManagementThe One es una colección …
$24,500
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Hotel Invest
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Estudio en Kutuh, Indonesia
Estudio
Kutuh, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Número de plantas 4
Proyecto elegante LOYO El desarrollo ahora conquista Bukit.XO Pandawa es un complejo libre p…
$120,000
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Estudio 1 habitación en Ungasan, Indonesia
Estudio 1 habitación
Ungasan, Indonesia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 2/3
El proyecto está situado en la costa más “Instagrammable” en 27 hectáreas y consta de villas…
$132,000
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LDV InvestLDV Invest
Estudio 1 habitacion en Ungasan, Indonesia
Estudio 1 habitacion
Ungasan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Venta de un apartamento de 35 m2 de diseño en un complejo cerrado en la isla de Bali en la z…
$81,500
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Estudio en Kutuh, Indonesia
Estudio
Kutuh, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Número de plantas 4
Pandawa HillsVillas y apartamentos con paisaje natural único frente al marLo que hay en el p…
$125,000
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Estudio en Benoa, Indonesia
Estudio
Benoa, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 1/5
Green Village – confort+ complejo turístico en el corazón de Nusa Dua, BaliGreen Village es …
$110,000
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DDA Real Estate
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Estudio en Benoa, Indonesia
Estudio
Benoa, Indonesia
Área 32 m²
Número de plantas 5
Green Village es un complejo turístico en la segunda línea del océano con una ventaja realme…
$110,000
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Estudio 1 habitación en Kutuh, Indonesia
Estudio 1 habitación
Kutuh, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 1/2
39 m2 Ocean-View Apartment — A Premium Investment on the Bukit PeninsulaUn elegante apartame…
$130,000
VAT
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Estudio 1 habitación en Kutuh, Indonesia
Estudio 1 habitación
Kutuh, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 2/4
Apartamentos en Bali 32 m2 • desde $110.000 • rendimiento del 16% • 2 minutos al océano • Pa…
$110,000
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ESTABRO
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Estudio en Kutuh, Indonesia
Estudio
Kutuh, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Número de plantas 4
Pandawa HillsVillas y apartamentos con paisaje natural único frente al marLo que hay en el p…
$140,000
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Estudio en Benoa, Indonesia
Estudio
Benoa, Indonesia
Área 32 m²
Número de plantas 5
Green Village es un complejo turístico en la segunda línea del océano con una ventaja realme…
$90,000
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Estudio en Kutuh, Indonesia
Estudio
Kutuh, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/4
Proyecto elegante LOYO El desarrollo ahora conquista Bukit.XO Pandawa es un complejo libre p…
$110,000
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Estudio 1 habitación en Ungasan, Indonesia
Estudio 1 habitación
Ungasan, Indonesia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1/3
The complex consists of villas, townhouses, and apartments, and is located on the coast of M…
$148,000
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Estudio 1 habitación en Ungasan, Indonesia
Estudio 1 habitación
Ungasan, Indonesia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 2/3
The complex consists of villas, townhouses, and apartments, and is located on the coast of M…
$120,000
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Estudio 1 habitación en Kutuh, Indonesia
Estudio 1 habitación
Kutuh, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 35 m²
Piso 1/4
Complex with apartments near the Pandava Beach   🔴 What is interesting to the sentenc…
$99,000
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Parámetros de las propiedades en Kuta Selatan, Indonesia

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
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