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Propiedades residenciales en venta en Kuta Selatan, Indonesia

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Nusa Dua
132
Jimbaran
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961 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Ungasan, Indonesia
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Villa 5 habitaciones
Ungasan, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Área 380 m²
Amplia villa con 5 dormitorios en el distrito de Balangan, Jimbaran!Villa prefabricada con 5…
$292,000
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Villa 2 habitaciones en Kuta Selatan, Indonesia
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Villa 2 habitaciones
Kuta Selatan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 85 m²
Número de plantas 1
Villas preparadas en la zona de Pandawa!Oasis Villas Pandawa por PRO BALI REAL ESTATE es un …
$265,000
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Villa 2 habitaciones en Ungasan, Indonesia
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Villa 2 habitaciones
Ungasan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 151 m²
Villa con un sistema de casa inteligente en Bukita - una instalación lista cerca de la playa…
$330,000
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Villa 3 habitaciones en Ungasan, Indonesia
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Villa 3 habitaciones
Ungasan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 102 m²
Número de plantas 2
Villas Premium a 2 minutos de Melasti Beach!Melasti Dream Residence es un complejo cerrado d…
$200,000
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Villa en Pecatu, Indonesia
Villa
Pecatu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Desde $119,990, esta inversión en villa Uluwatu ofrece un ROI anual de 13 a 17% en una de la…
$119,990
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Villa en Kuta Selatan, Indonesia
Villa
Kuta Selatan, Indonesia
$932,000
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International real estate agency Habita
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Apartamento 2 habitaciones en Kutuh, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Kutuh, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/2
RAHYA VILLAS COMPLEX - Apartamento listo en Pandawa Beach, BukitRahya Villas Complejo del de…
$144,000
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Apartamento en Ungasan, Indonesia
Apartamento
Ungasan, Indonesia
Dos habitaciones contemporáneas Villas balinesas en Ungasan, a poca distancia de las playas …
$230,000
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Apartamento en Kuta Selatan, Indonesia
Apartamento
Kuta Selatan, Indonesia
Una colección de villas minimalistas de dos habitaciones situadas en la ladera de Balangan, …
$186,000
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Apartamento en Ungasan, Indonesia
Apartamento
Ungasan, Indonesia
Villas mediterráneas de dos dormitorios en tranquila Ungasan, a poca distancia en coche de l…
$197,000
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Apartamento 2 habitaciones en Pecatu, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Pecatu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Esta villa de lujo de 2025 se encuentra en 178 m2 en Bingin con vistas al mar sin obstáculos…
$496,100
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Apartamento 1 habitacion en Benoa, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Un apartamento de una habitación en una comunidad de complejos gestionados en Nusa Dua, entr…
$105,000
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Apartamento 1 habitacion en Kuta Selatan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Kuta Selatan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Una villa compacta de un dormitorio en una sola planta, construida alrededor de una piscina …
$180,000
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Villa 2 habitaciones en Kuta Selatan, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Kuta Selatan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 111 m²
Número de plantas 2
Nueva villa cerca del Sundays Beach Club y Savaya!Una villa moderna de dos plantas en la zon…
$160,600
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Villa en Pecatu, Indonesia
Villa
Pecatu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Nyala Villas es un exclusivo desarrollo boutique de sólo 9 villas de lujo situadas sobre la …
$209,000
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Apartamento 1 habitacion en Ungasan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Ungasan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Esta villa tropical-moderna de 1BR en Pecatu se encuentra en tierra de turismo de zona rosa;…
$169,000
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Apartamento en Ungasan, Indonesia
Apartamento
Ungasan, Indonesia
Villas mediterráneas de dos dormitorios en tranquila Ungasan, a poca distancia en coche de l…
$197,000
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Villa 1 habitación en Benoa, Indonesia
Villa 1 habitación
Benoa, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Venta de villas de resort de 90.000 USD con piscinas compartidas y privadas y vistas al mar,…
$90,000
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Apartamento 1 habitacion en Pecatu, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Pecatu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Esta villa de esquina-unidad le da algo raro en el denso desarrollo de Uluwatu: la privacida…
$269,000
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Villa 4 habitaciones en Jimbaran, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Jimbaran, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 251 m²
Número de plantas 1
TAVA Villas & Suites es un complejo de lujo en Jimbaran, Bali!Villas modernas con piscinas p…
$302,145
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Villa en Pecatu, Indonesia
Villa
Pecatu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
LUXEVISTA VILLAS – Villa moderna de 1 dormitorio con sandalia, Pandawa / Nusa Dua, BaliDescu…
$150,000
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Apartamento 1 habitacion en Ungasan, Indonesia
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Ungasan, Indonesia
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Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Esta villa tropical-moderna de 1BR en Pecatu se encuentra en tierra de turismo de zona rosa;…
$169,000
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Apartamento 1 habitacion en Kutuh, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Kutuh, Indonesia
Dormitorios 1
Área 83 m²
Rellenamos información para 1BR villa, que en realidad también tiene 3BR villa opción. Nuest…
$163,900
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Apartamento 1 habitacion en Kuta Selatan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Kuta Selatan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Grabado en Bingin Los acantilados de Hill, esta villa tropical-moderna de 1 dormitorio captu…
$199,500
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Villa 4 habitaciones en Ungasan, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Ungasan, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo de 3 dormitorios con piscina privada en el corazón de Uluwatu!¡Fundado!Diseño …
$349,999
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Casa 2 habitaciones en Benoa, Indonesia
Casa 2 habitaciones
Benoa, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Ubicación / Distancia:10 minutos para ITDC Nusa Dua10 minutos a Bali Mandara Toll Road8 minu…
$112,100
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Apartamento 3 habitaciones en Balangan, Indonesia
Apartamento 3 habitaciones
Balangan, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 237 m²
Esta es una jugada sólida en la península de Bukit. Usted está apilando en $250,200 para una…
$472,500
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Apartamento 2 habitaciones en Pecatu, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Pecatu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Esta villa mediterránea de 2024 construidos se encuentra en 200 m2 en Nyang Nyang, a cinco m…
$175,000
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Apartamento en Pecatu, Indonesia
Apartamento
Pecatu, Indonesia
Apartamentos de lujo de una habitación en los acantilados de Pecatu con vistas abiertas al m…
$495,000
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Apartamento 1 habitacion en Kuta Selatan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Kuta Selatan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Casa adosada de un dormitorio en dos plantas, con terraza privada y acceso a piscinas reside…
$281,750
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