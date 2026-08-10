Casas en Venta en Kuta Selatan, Indonesia

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254 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Ungasan, Indonesia
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Villa 5 habitaciones
Ungasan, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Área 380 m²
Amplia villa con 5 dormitorios en el distrito de Balangan, Jimbaran!Villa prefabricada con 5…
$292,000
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Villa 2 habitaciones en Kuta Selatan, Indonesia
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Villa 2 habitaciones
Kuta Selatan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 85 m²
Número de plantas 1
Villas preparadas en la zona de Pandawa!Oasis Villas Pandawa por PRO BALI REAL ESTATE es un …
$265,000
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Villa 2 habitaciones en Ungasan, Indonesia
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Villa 2 habitaciones
Ungasan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 151 m²
Villa con un sistema de casa inteligente en Bukita - una instalación lista cerca de la playa…
$330,000
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Villa 3 habitaciones en Ungasan, Indonesia
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Villa 3 habitaciones
Ungasan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 102 m²
Número de plantas 2
Villas Premium a 2 minutos de Melasti Beach!Melasti Dream Residence es un complejo cerrado d…
$200,000
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Villa en Pecatu, Indonesia
Villa
Pecatu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Desde $119,990, esta inversión en villa Uluwatu ofrece un ROI anual de 13 a 17% en una de la…
$119,990
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Villa en Kuta Selatan, Indonesia
Villa
Kuta Selatan, Indonesia
$932,000
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Villa 2 habitaciones en Kuta Selatan, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Kuta Selatan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 111 m²
Número de plantas 2
Nueva villa cerca del Sundays Beach Club y Savaya!Una villa moderna de dos plantas en la zon…
$160,600
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Villa en Pecatu, Indonesia
Villa
Pecatu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Nyala Villas es un exclusivo desarrollo boutique de sólo 9 villas de lujo situadas sobre la …
$209,000
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Villa 1 habitación en Benoa, Indonesia
Villa 1 habitación
Benoa, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Venta de villas de resort de 90.000 USD con piscinas compartidas y privadas y vistas al mar,…
$90,000
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Villa 4 habitaciones en Jimbaran, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Jimbaran, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 251 m²
Número de plantas 1
TAVA Villas & Suites es un complejo de lujo en Jimbaran, Bali!Villas modernas con piscinas p…
$302,145
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Villa en Pecatu, Indonesia
Villa
Pecatu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
LUXEVISTA VILLAS – Villa moderna de 1 dormitorio con sandalia, Pandawa / Nusa Dua, BaliDescu…
$150,000
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Villa 4 habitaciones en Ungasan, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Ungasan, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo de 3 dormitorios con piscina privada en el corazón de Uluwatu!¡Fundado!Diseño …
$349,999
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Casa 2 habitaciones en Benoa, Indonesia
Casa 2 habitaciones
Benoa, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Ubicación / Distancia:10 minutos para ITDC Nusa Dua10 minutos a Bali Mandara Toll Road8 minu…
$112,100
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Villa en Pecatu, Indonesia
Villa
Pecatu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 257 m²
Número de plantas 2
Una villa de lujo de un desarrollador confiable.La villa se encuentra a 600 metros del mar.C…
$326,244
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Villa en Benoa, Indonesia
Villa
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 50 m²
Número de plantas 2
Green Village es un complejo turístico en la segunda línea del océano con una ventaja realme…
$168,000
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Villa en Pecatu, Indonesia
Villa
Pecatu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Situado enPecatu, Uluwatu, este hermoso diseño de 2 dormitorios, villa de 2,5 baños una mezc…
$240,312
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Villa 3 habitaciones en Ungasan, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Ungasan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 84 m²
Número de plantas 2
Nueva villa de estilo en Bukit - una inversión rentable!Características principales:Tipo: Vi…
$195,000
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Villa en Benoa, Indonesia
Villa
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Área 75 m²
🔥 Comprar Villa 1BR+ROOFTOP (75 m2) – $178.000! 🔥Oferta exclusiva - formato con terraza en e…
$178,000
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Villa en Ungasan, Indonesia
Villa
Ungasan, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa en una zona acogedora y tranquila.Capacidad hasta 15,8%.Villa con una hermosa vista pa…
$410,000
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Villa en Pecatu, Indonesia
Villa
Pecatu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Situado en el corazón deBingin, Uluwatu, uno de los destinos más buscados de Bali, esta vill…
$222,456
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Villa 5 habitaciones en Pecatu, Indonesia
Villa 5 habitaciones
Pecatu, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 2
Villa Premium para residencia e inversión a largo plazo.Rendimiento de alquiler - hasta 15% …
$1,05M
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Villa en Benoa, Indonesia
Villa
Benoa, Indonesia
🌴 Ramada Nusa Dua - hotel de arte de la inversión en BaliDescubra una oportunidad única para…
$169,900
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Villa 2 habitaciones en Benoa, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Benoa, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo…
$169,000
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Villa 3 habitaciones en Ungasan, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Ungasan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 137 m²
Número de plantas 2
Villa mediterránea a 3 minutos del océano, activo de alquiler listo!Nueva villa de diseño en…
$199,000
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Villa 3 habitaciones en Benoa, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Benoa, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 1
La villa se encuentra en un cluster en la prestigiosa zona de Nusa Dua en el sur de Bali, la…
$220,000
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Villa 4 habitaciones en Pecatu, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Pecatu, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 312 m²
Claro De Luno Villa es una propiedad de 4 dormitorios situada en la zona de Bukit Padang de …
$874,000
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Villa en Kutuh, Indonesia
Villa
Kutuh, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 98 m²
Empezando desde Rp3,700,000,000 TEN 98 villas m2Una oportunidad excepcional: las únicas vill…
$225,700
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Villa 3 habitaciones en Jimbaran, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Jimbaran, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 126 m²
Número de plantas 1
TAVA Villas & Suites es un complejo de lujo en Jimbaran, Bali!Villas modernas con piscinas p…
$210,586
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Villa en Kutuh, Indonesia
Villa
Kutuh, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Número de plantas 3
Villas y apartamentos con un paisaje natural único en el océanoLo que entra en valorApoyo ju…
$290,000
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Villa 4 habitaciones en Pecatu, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Pecatu, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 143 m²
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Villas de lujo en Bali (Uluvatu) - una inversión en unas vacaciones paradisíacas y un ingres…
$346,000
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