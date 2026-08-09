Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Nusa Dua
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Nusa Dua, Indonesia

;
apartamentos
83
casas independientes
49
132 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Benoa, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 19 m²
Una residencia de una habitación dentro de un edificio boutique gestionado por hotel en Nusa…
$72,600
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 2 habitaciones en Benoa, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Benoa, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 2/2
Apartamentos en una residencia de 4* hotel en Nusa Dua - invertir en comodidad, relajación y…
$86,072
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Apartamento 1 habitacion en Benoa, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Una residencia de una habitación dentro de un edificio boutique gestionado por hotel en Nusa…
$84,800
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
TekceTekce
Apartamento 1 habitación en Benoa, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Benoa, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo…
$109,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Benoa, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 19 m²
Una residencia de una habitación dentro de un edificio boutique gestionado por hotel en Nusa…
$72,600
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Benoa, Indonesia
Villa
Benoa, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 140 m²
Número de plantas 2
Green Village es un complejo turístico en la segunda línea del océano con una ventaja realme…
$450,000
Dejar una solicitud
Estudio en Benoa, Indonesia
Estudio
Benoa, Indonesia
Área 20 m²
Piso 2/3
The One Bali — Affordable Hotel Investment Under Wyndham ManagementThe One es una colección …
$24,500
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Hotel Invest
Idiomas hablados
English, Русский, Français
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 1 habitacion en Benoa, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Una villa independiente de estilo de piscina de un dormitorio en la segunda fase de una comu…
$215,976
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Benoa, Indonesia
Villa
Benoa, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 103 m²
Hermosa Villa Minimalista en venta en Ungasan, Jimbaran• 11 minutos a Melasti Beach, Ungasan…
$146,025
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitacion en Benoa, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Un apartamento de una habitación en una comunidad de complejos gestionados en Nusa Dua, entr…
$105,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitacion en Benoa, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
El ático de planta superior dentro de un edificio boutique gestionado por hotel en Nusa Dua,…
$125,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa 2 habitaciones en Benoa, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Benoa, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 1
Green Village – confort+ complejo turístico en el corazón de Nusa Dua, BaliGreen Village es …
$168,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa en Benoa, Indonesia
Villa
Benoa, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 425 m²
Características :Tanjung Benoa Beach House – Seaside Tranquility with Modern FlairTamaño de …
$944,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa 1 habitación en Benoa, Indonesia
Villa 1 habitación
Benoa, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Una comunidad cerrada en la ubicación más prestigiosa de Bali, Nusa Dua.Elegantes villas de …
$105,000
Dejar una solicitud
Villa 1 habitación en Benoa, Indonesia
Villa 1 habitación
Benoa, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Venta de villas de resort de 90.000 USD con piscinas compartidas y privadas y vistas al mar,…
$90,000
Dejar una solicitud
Villa en Benoa, Indonesia
Villa
Benoa, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Situado en un grupo residencial de primera calidad muy solicitado por residentes extranjeros…
$162,250
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitacion en Benoa, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Una residencia de una habitación dentro de un edificio boutique gestionado por hotel en Nusa…
$84,800
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitacion en Benoa, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Un apartamento de una habitación en una comunidad de complejos gestionados en Nusa Dua, entr…
$105,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitacion en Benoa, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
El ático de planta superior dentro de un edificio boutique gestionado por hotel en Nusa Dua,…
$125,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitación en Benoa, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Benoa, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo…
$109,900
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Benoa, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Un apartamento de una habitación en la segunda fase de una comunidad de complejos gestionado…
$82,375
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitacion en Benoa, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
El ático de planta superior dentro de un edificio boutique gestionado por hotel en Nusa Dua,…
$125,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa 3 habitaciones en Benoa, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Benoa, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 226 m²
Villa moderna de 3 dormitorios en Bukit, Nusa Dua, Bali. Situado en un complejo residencial …
$766,000
Dejar una solicitud
Villa en Benoa, Indonesia
Villa
Benoa, Indonesia
Área 34 m²
🔥 SMART-виллвсего в 700🏡 30 стил📐 💵 🔸 🔸 ✅ 2 вилл✅ Скияка 2%✅ - 20%📌 🎯 •4 ресторана и 2••
$95,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ISIA
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська
Apartamento 1 habitacion en Benoa, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Una villa independiente de estilo de piscina de un dormitorio en la segunda fase de una comu…
$215,976
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa 3 habitaciones en Benoa, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Benoa, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 242 m²
Villa moderna de 3 dormitorios en Bukit, Bali, parte del complejo premium OCEANIQ 2. Amplia …
$838,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Benoa, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Un apartamento de una habitación en la segunda fase de una comunidad de complejos gestionado…
$82,375
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitacion en Benoa, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 19 m²
Una residencia de una habitación dentro de un edificio boutique gestionado por hotel en Nusa…
$72,600
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Benoa, Indonesia
Villa
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Área 75 m²
🔥 Comprar Villa 1BR+ROOFTOP (75 m2) – $178.000! 🔥Oferta exclusiva - formato con terraza en e…
$178,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ISIA
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська
Apartamento 1 habitacion en Benoa, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Un apartamento de una habitación de planta superior en una comunidad de complejos gestionado…
$145,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir