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Propiedades residenciales en venta en Jimbaran, Indonesia

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apartamentos
11
casas independientes
11
22 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Jimbaran, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Jimbaran, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 126 m²
Número de plantas 1
TAVA Villas & Suites es un complejo de lujo en Jimbaran, Bali!Villas modernas con piscinas p…
$210,586
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Apartamento 1 habitacion en Balangan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Balangan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Construido en 2024, este apartamento mediterráneo se encuentra en una de las direcciones cos…
$119,000
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Apartamento en Balangan, Indonesia
Apartamento
Balangan, Indonesia
Amplias villas tropicales-modernas de tres dormitorios situadas en jardines privados cerca d…
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Villa en Balangan, Indonesia
Villa
Balangan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 57 m²
Número de plantas 2
¡Le ayudaremos a elegir una propiedad GRATIS, organizaremos un trato seguro con el desarroll…
$209,177
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Villa en Jimbaran, Indonesia
Villa
Jimbaran, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Diseño moderno, muy cómodo y bien mantenido.Situado en un grupo residencial de primera calid…
$165,200
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Apartamento 1 habitacion en Balangan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Balangan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Construido en 2024, este apartamento mediterráneo se encuentra en una de las direcciones cos…
$119,000
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TekceTekce
Apartamento 1 habitacion en Balangan, Indonesia
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Balangan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Construido en 2024, este apartamento mediterráneo se encuentra en una de las direcciones cos…
$119,000
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Apartamento en Balangan, Indonesia
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Villa en Jimbaran, Indonesia
Villa
Jimbaran, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Exclusiva villa de 3 plantas con vistas espectaculares de la ciudad, el océano, el aeropuert…
$200,600
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Villa en Jimbaran, Indonesia
Villa
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 173 m²
Ubicado en el tranquilo complejo residencial Puri Gading en Jimbaran, esta moderna villa min…
$140,300
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Villa 2 habitaciones en Jimbaran, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Jimbaran, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 50 m²
Número de plantas 1
TAVA Villas & Suites es un complejo de lujo en Jimbaran, Bali!Villas modernas con piscinas p…
$119,026
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Apartamento 2 habitaciones en Balangan, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Balangan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
2 dormitorios propiedad de inversión Balangan Beach, BaliEsta moderna casa adosada con vista…
$251,198
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Apartamento 3 habitaciones en Balangan, Indonesia
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 237 m²
Esta es una jugada sólida en la península de Bukit. Usted está apilando en $250,200 para una…
$472,500
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Villa 4 habitaciones en Jimbaran, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Jimbaran, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 123 m²
Número de plantas 2
Nueva villa moderna en Uluwatu - prestigiosa propiedad Freehold en Bali!Esta nueva villa se …
$215,000
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Apartamento 3 habitaciones en Balangan, Indonesia
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Balangan, Indonesia
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Área 237 m²
Esta es una jugada sólida en la península de Bukit. Usted está apilando en $250,200 para una…
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Balangan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
Villa con piscina privada.Villa moderna en la popular zona de Bingin. La villa se puede pers…
$373,299
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Villa en Jimbaran, Indonesia
Villa
Jimbaran, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 284 m²
Villa privada de lujo en Jimbaran con características de bienestar – Ideal para familias o i…
$711,200
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Apartamento 3 habitaciones en Balangan, Indonesia
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Balangan, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 237 m²
Esta es una jugada sólida en la península de Bukit. Usted está apilando en $250,200 para una…
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Villa en Jimbaran, Indonesia
Villa
Jimbaran, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Experimente la mezcla perfecta de puestas de sol serenas e isla relajada que vive en Jimbara…
$159,300
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Jimbaran, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 251 m²
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$302,145
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Apartamento 1 habitacion
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