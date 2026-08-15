Casas en Venta en Bali, Indonesia

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Kuta Selatan
259
Ubud District
137
Canggu
79
Ubud
68
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976 propiedades total found
Villa en Ubud District, Indonesia
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Villa
Ubud District, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Descubra el pináculo de la isla que vive con esta sofisticada residencia de lujo de dos nive…
$508,248
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Villa en Lesser Sunda Islands, Indonesia
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Villa
Lesser Sunda Islands, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Situado en medio de los exuberantes paisajes de la selva de Penestanan, Re Villas Ubud 2 es …
$159,000
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Villa 5 habitaciones en Ungasan, Indonesia
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Villa 5 habitaciones
Ungasan, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Área 380 m²
Amplia villa con 5 dormitorios en el distrito de Balangan, Jimbaran!Villa prefabricada con 5…
$292,000
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Villa 3 habitaciones en Kerobokan Kelod, Indonesia
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Villa 3 habitaciones
Kerobokan Kelod, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
Número de plantas 2
Una elegante casa adosada de dos pisos en la exuberante zona verde de Umalas, una ubicación …
$259,000
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Villa 2 habitaciones en Kuta Selatan, Indonesia
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Villa 2 habitaciones
Kuta Selatan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 85 m²
Número de plantas 1
Villas preparadas en la zona de Pandawa!Oasis Villas Pandawa por PRO BALI REAL ESTATE es un …
$265,000
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Villa 2 habitaciones en Ungasan, Indonesia
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Villa 2 habitaciones
Ungasan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 151 m²
Villa con un sistema de casa inteligente en Bukita - una instalación lista cerca de la playa…
$330,000
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Villa 2 habitaciones en Penestanan, Indonesia
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Villa 2 habitaciones
Penestanan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 96 m²
Villa lista con 2 dormitorios en Ubud!Villa COMO del desarrollador Dream House es una villa …
$233,000
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Villa 3 habitaciones en Penestanan, Indonesia
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Villa 3 habitaciones
Penestanan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 202 m²
Amplia villa con 3 dormitorios en Ubud!Villa Casa Mira del desarrollador Dream House es una …
$424,500
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Tibubeneng, Indonesia
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Adosado Adosado 2 habitaciones
Tibubeneng, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 112 m²
Número de plantas 2
Casa adosada Premium en el distrito de Berawa, Changu!Oasis III es un adosado premium listo …
$329,000
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Villa 3 habitaciones en Ungasan, Indonesia
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Villa 3 habitaciones
Ungasan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 102 m²
Número de plantas 2
Villas Premium a 2 minutos de Melasti Beach!Melasti Dream Residence es un complejo cerrado d…
$200,000
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Villa 3 habitaciones en Lesser Sunda Islands, Indonesia
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Villa 3 habitaciones
Lesser Sunda Islands, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 140 m²
Villa acogedora cerca de la playa de Lovina!Villa moderna de una sola planta en el distrito …
$165,000
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Villa 2 habitaciones en Pererenan, Indonesia
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Villa 2 habitaciones
Pererenan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 111 m²
Villa lista para vivir y alquilar en uno de los mejores lugares de BaliVilla moderna Casa se…
$249,000
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Villa 2 habitaciones en Lesser Sunda Islands, Indonesia
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Villa 2 habitaciones
Lesser Sunda Islands, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
Moderno minimalista Villa de propiedad libre en Ungasan!Una villa de dos plantas lista en la…
$196,000
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Villa 3 habitaciones en Lesser Sunda Islands, Indonesia
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Villa 3 habitaciones
Lesser Sunda Islands, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Villa moderna con 3 dormitorios en Ungasan!La nueva villa en la zona Ungasan es una propieda…
$184,000
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Villa 1 habitación en Penestanan, Indonesia
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Villa 1 habitación
Penestanan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 100 m²
Villa lista con 1 dormitorio en la pintoresca zona de Ubud!Villa Orion del desarrollador Dre…
$237,350
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Villa en Seminyak, Indonesia
Villa
Seminyak, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 63 m²
A partir de $550.000, esta inversión en Villa Seminyak ofrece hasta un 18% de ROI anual proy…
$550,000
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Villa en Mengwi, Indonesia
Villa
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Experimente una rara oportunidad para tener una suite de lujo de 69 m2 con jacuzzi en Swiss-…
$245,020
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Villa en Mengwi, Indonesia
Villa
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Experimente una rara oportunidad para tener una suite de lujo de 69 m2 con jacuzzi en Swiss-…
$245,080
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Villa 3 habitaciones en Lesser Sunda Islands, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Lesser Sunda Islands, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Número de plantas 2
Villa lista con una superficie de 112 metros cuadrados. con piscina privada en la prestigios…
$165,000
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Villa en Mengwi, Indonesia
Villa
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Descubra el bienestar contemporáneo que vive con esta suite de 57 m2 de lujo con jacuzzi en …
$220,000
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Villa en Mengwi, Indonesia
Villa
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Descubra un complejo elevado que vive con este 69 m2 Sky Suite con Jacuzzi en Swiss-Belresor…
$265,080
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Villa en Mengwi, Indonesia
Villa
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Experimente un refinado bienestar viviendo con esta suite de 68 m2 con piscina privada en Sw…
$318,800
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Villa en Pecatu, Indonesia
Villa
Pecatu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Villas de lujo Freehold Lombok, oportunidad en uno de los puntos de entrada más accesibles e…
$85,000
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Villa en Mengwi, Indonesia
Villa
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Experimenta un lujo elevado y un bienestar viviendo con esta suite Sky 57 m2 con Jacuzzi en …
$220,000
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Villa
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Experimente un lujo elevado y bienestar con esta suite de 62 m2 con jacuzzi en Suiza-Belreso…
$225,020
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Villa
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Experimente el bienestar de lujo que vive con esta suite de lujo de 62 m2 con jacuzzi en Swi…
$225,020
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Villa
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Casa en Ungasan, Indonesia
Casa
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Villa en Pecatu, Indonesia
Villa
Pecatu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Lombok villa boutique de lujo libre oportunidad a diferencia de cualquier otra cosa en el su…
$69,000
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Villa 3 habitaciones en Kerobokan, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Kerobokan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Villa lista con 3 dormitorios para vivir y alquilar en Bali!Villa moderna en Kerobokan es un…
$300,000
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Tipos de propiedades en Bali

villas
adosados

Parámetros de las propiedades en Bali, Indonesia

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