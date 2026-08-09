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Casas en Venta en Denpasar, Indonesia

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Sanur
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40 propiedades total found
Villa en Pemecutan, Indonesia
Villa
Pemecutan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Despertarse para barrer vistas al océano y terminar sus días con las puestas de sol doradas …
$154,350
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Villa 5 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Villa 5 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Área 148 m²
SANUR CASSANDRA VILLAS es un complejo de villa premium situado en el centro de Sanur, Bali. …
$555,000
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Villa en Sanur, Indonesia
Villa
Sanur, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Esta moderna villa tropical en Sanur se encuentra en 200m2 de terreno con un edificio de dos…
$235,600
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Villa en Denpasar, Indonesia
Villa
Denpasar, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 208 m²
Amplio 5.000 m2 en una de las zonas residenciales más accesibles de Kerobokan, este complejo…
$236,680
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Villa en Pemecutan, Indonesia
Villa
Pemecutan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Esta villa de inspiración mediterránea en Balangan combina sofisticación con el confort coti…
$194,250
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
Casas adosadas listas en un proyecto boutique en Sanur!PUNGUTAN Townhouse es un proyecto bou…
$265,000
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Villa en Sanur, Indonesia
Villa
Sanur, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
A un paso de todas las instalaciones que Sanur tiene para ofrecer y a sólo 1 kilómetros de M…
$222,677
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Villa 3 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 133 m²
SANUR CASSANDRA VILLAS es un complejo de villa premium en el centro de Sanur, Bali. Esta mod…
$498,750
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Villa 2 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 70 m²
Número de plantas 1
Villa lista con 2 dormitorios en la zona de Kerobokan!Spring Villa es una villa moderna de d…
$104,000
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Villa en Pemecutan, Indonesia
Villa
Pemecutan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Esta encantadora villa de 2 dormitorios en Nyang Nyang combina la comodidad moderna con un e…
$204,750
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Villa en Munggu, Indonesia
Villa
Munggu, Indonesia
Dormitorios 3
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Área 195 m²
Ubicado en la serena localidad de Cemagi, este nuevo proyecto ofrece una oportunidad única p…
$210,450
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Villa 3 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 150 m²
SANUR CASSANDRA VILLAS es un complejo de villa premium en el centro de Sanur, Bali. Esta vil…
$562,500
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Villa 3 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 120 m²
SANUR CASSANDRA VILLAS – moderno complejo de villa en el centro de Sanur, Bali. Esta villa d…
$450,000
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Villa en Sanur Kauh, Indonesia
Villa
Sanur Kauh, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Situado a solo dos minutos a pie de Padang Galak Beach en la primera zona de Sanur, este pro…
$229,400
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Villa 4 habitaciones en Munggu, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Munggu, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 180 m²
Número de plantas 2
Nueva villa de 3 dormitorios en Munggu (Bali)!Esta villa moderna se encuentra en la zona de …
$360,000
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Villa en Pemecutan, Indonesia
Villa
Pemecutan, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Una moderna villa de 3 dormitorios en Uluwatu diseñada para trabajos tropicales y remotos. E…
$252,000
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Villa en Pemecutan, Indonesia
Villa
Pemecutan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Una moderna villa de 2 dormitorios a pocos minutos de los emblemáticos acantilados y playas …
$186,375
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Villa 5 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Villa 5 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Área 153 m²
SANUR CASSANDRA VILLAS es un complejo de villa premium en el centro de Sanur, Bali. Esta vil…
$573,750
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Villa 3 habitaciones en Legian, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Legian, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 280 m²
Nueva villa moderna cerca de Trans Studio!Nueva villa con 3 dormitorios en una zona tranquil…
$208,000
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Casa 4 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Casa 4 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 353 m²
Ubicación / Distancias:10 minutos al centro comercial Level 215 minutos a State Senior High …
$230,100
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Casa 4 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Casa 4 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Una casa minimalista tradicional de dos plantas situada en el corazón de West Denpasar, en l…
$177,000
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Villa 3 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 210 m²
Número de plantas 2
Nueva villa en la prestigiosa zona de Sanura!Una villa moderna de dos plantas en la zona de …
$381,200
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Villa en Sanur, Indonesia
Villa
Sanur, Indonesia
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Nº de cuartos de baño 2
Área 1 312 m²
Combinando los tonos cálidos y terrosos del diseño mediterráneo con comodidades modernas prá…
$115,900
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Villa en Renon, Indonesia
Villa
Renon, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Situado a pocos minutos de los cafés más populares de Pererenan, gimnasios y playa, esta ele…
$244,000
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Villa en Pemecutan, Indonesia
Villa
Pemecutan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Una elegante villa moderna diseñada para relajar el equilibrio de vida y vida laboral. Con d…
$210,000
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Villa en Pemecutan, Indonesia
Villa
Pemecutan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Un refugio inspirado en el Mediterráneo en el corazón de Uluwatu, este apartamento de 1 dorm…
$147,000
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Villa 3 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 123 m²
¡La última villa lista en el complejo boutique de Sanura!KESARI Villa es una villa con 3 dor…
$420,000
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Villa 3 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 139 m²
SANUR CASSANDRA VILLAS es un complejo de villa premium en el centro de Sanur, Bali. Esta vil…
$521,250
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Villa en Pemecutan, Indonesia
Villa
Pemecutan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Vive el sueño de Berawa en este elegante loft de 1 dormitorio que encarna el lujo relajado d…
$143,850
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Casa 4 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Casa 4 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 140 m²
Una exclusiva casa de dos pisos de lujo situada dentro de un complejo residencial de élite e…
$147,500
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Tipos de propiedades en Denpasar

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