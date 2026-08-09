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Casas en Venta en Nusa Dua, Indonesia

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49 propiedades total found
Villa en Benoa, Indonesia
Villa
Benoa, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 140 m²
Número de plantas 2
Green Village es un complejo turístico en la segunda línea del océano con una ventaja realme…
$450,000
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Villa en Benoa, Indonesia
Villa
Benoa, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 103 m²
Hermosa Villa Minimalista en venta en Ungasan, Jimbaran• 11 minutos a Melasti Beach, Ungasan…
$146,025
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Villa 2 habitaciones en Benoa, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Benoa, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 1
Green Village – confort+ complejo turístico en el corazón de Nusa Dua, BaliGreen Village es …
$168,000
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Villa en Benoa, Indonesia
Villa
Benoa, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 425 m²
Características :Tanjung Benoa Beach House – Seaside Tranquility with Modern FlairTamaño de …
$944,000
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Villa 1 habitación en Benoa, Indonesia
Villa 1 habitación
Benoa, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Una comunidad cerrada en la ubicación más prestigiosa de Bali, Nusa Dua.Elegantes villas de …
$105,000
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Villa 1 habitación en Benoa, Indonesia
Villa 1 habitación
Benoa, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Venta de villas de resort de 90.000 USD con piscinas compartidas y privadas y vistas al mar,…
$90,000
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Villa en Benoa, Indonesia
Villa
Benoa, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Situado en un grupo residencial de primera calidad muy solicitado por residentes extranjeros…
$162,250
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Villa 3 habitaciones en Benoa, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Benoa, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 226 m²
Villa moderna de 3 dormitorios en Bukit, Nusa Dua, Bali. Situado en un complejo residencial …
$766,000
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Villa en Benoa, Indonesia
Villa
Benoa, Indonesia
Área 34 m²
🔥 SMART-виллвсего в 700🏡 30 стил📐 💵 🔸 🔸 ✅ 2 вилл✅ Скияка 2%✅ - 20%📌 🎯 •4 ресторана и 2••
$95,000
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ISIA
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Villa 3 habitaciones en Benoa, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Benoa, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 242 m²
Villa moderna de 3 dormitorios en Bukit, Bali, parte del complejo premium OCEANIQ 2. Amplia …
$838,000
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Villa en Benoa, Indonesia
Villa
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Área 75 m²
🔥 Comprar Villa 1BR+ROOFTOP (75 m2) – $178.000! 🔥Oferta exclusiva - formato con terraza en e…
$178,000
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Villa 3 habitaciones en Benoa, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Benoa, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 226 m²
Villa moderna de 3 dormitorios en Bukit, Bali, dentro del complejo premium OCEANIQ 2. Amplia…
$799,000
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Villa 1 habitación en Benoa, Indonesia
Villa 1 habitación
Benoa, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 117 m²
Villa moderna de 1 dormitorio en Bukit, Bali, a solo 80 metros del océano. Situado en un com…
$545,000
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Villa en Benoa, Indonesia
Villa
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Área 50 m²
🔥 Comprar Villa 1BR a un precio especial - sólo $ 148.000! 🔥Quedan muy pocas unidades: la me…
$148,000
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Villa 2 habitaciones en Benoa, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Benoa, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo…
$169,900
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Villa 4 habitaciones en Benoa, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Benoa, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 319 m²
OCEANIQ 2 es una villa premium y complejo de apartamentos en Bukit, Nusa Dua, Bali. Esta mod…
$1,38M
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Villa 4 habitaciones en Benoa, Indonesia
Villa 4 habitaciones
Benoa, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 280 m²
Villa moderna de 4 dormitorios en Bukit, Bali, a solo 80 metros del océano. Situado en un co…
$1,58M
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Villa 3 habitaciones en Benoa, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Benoa, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 226 m²
Villa moderna de 3 dormitorios en Bukit, Bali, parte del complejo premium OCEANIQ 2. La prop…
$828,000
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Villa 9 habitaciones en Benoa, Indonesia
Villa 9 habitaciones
Benoa, Indonesia
Habitaciones 9
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Número de plantas 1
Green Village – confort+ complejo turístico en el corazón de Nusa Dua, BaliGreen Village es …
$110,000
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Casa 2 habitaciones en Benoa, Indonesia
Casa 2 habitaciones
Benoa, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Ubicación / Distancia:10 minutos para ITDC Nusa Dua10 minutos a Bali Mandara Toll Road8 minu…
$112,100
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Villa en Benoa, Indonesia
Villa
Benoa, Indonesia
Área 81 m²
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo…
$169,900
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Villa en Benoa, Indonesia
Villa
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Número de plantas 1
Green Village es un complejo turístico en la segunda línea del océano con una ventaja realme…
$110,000
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Villa en Benoa, Indonesia
Villa
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Número de plantas 1
Green Village es un complejo turístico en la segunda línea del océano con una ventaja realme…
$110,000
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Villa 3 habitaciones en Benoa, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Benoa, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 140 m²
Villa de clase Comfort+ para vivir, vacaciones o alquiler a largo plazo en la prestigiosa zo…
$420,000
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Villa 3 habitaciones en Benoa, Indonesia
Villa 3 habitaciones
Benoa, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 1
La villa se encuentra en un cluster en la prestigiosa zona de Nusa Dua en el sur de Bali, la…
$220,000
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Villa 2 habitaciones en Benoa, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Benoa, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Una comunidad cerrada en la ubicación más prestigiosa de Bali, Nusa Dua.Elegantes villas de …
$168,000
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Villa 2 habitaciones en Benoa, Indonesia
Villa 2 habitaciones
Benoa, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 178 m²
Número de plantas 2
Green Village – confort+ complejo turístico en el corazón de Nusa Dua, BaliGreen Village es …
$420,000
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Villa 1 habitación en Benoa, Indonesia
Villa 1 habitación
Benoa, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 117 m²
Villa moderna de 1 dormitorio en Bukit, Bali, situada a solo 80 metros del océano. Parte del…
$525,000
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Villa en Benoa, Indonesia
Villa
Benoa, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$214,900
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa en Benoa, Indonesia
Villa
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Número de plantas 2
Green Village es un complejo turístico en la segunda línea del océano con una ventaja realme…
$178,000
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