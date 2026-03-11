Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Asini
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Municipal Unit of Asini, Grecia

Apartamento 2 habitaciones en Iria, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Iria, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/3
EXCLUSIVE PROPERTY OF OUR OFFICE. On the beach of Iria and just 100 m from the sea, a 50 sq.…
$111,749
