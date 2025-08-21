Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en la montaña en Venta en Epirus and Western Macedonia, Grecia

Zagori Municipality
13
Ioannina Municipality
9
Igoumenitsa Municipality
7
Ioánina
5
3 propiedades total found
Dúplex 6 habitaciones en Karies, Grecia
Dúplex 6 habitaciones
Karies, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Número de plantas 2
En la exuberante zona verde y tranquila de Karyes Ekalis (Metamorfosi Ioannina), una casa de…
$128,179
Casa 6 habitaciones en Kipoi, Grecia
Casa 6 habitaciones
Kipoi, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 207 m²
Número de plantas 2
Unifamiliar aislada Venta, piso: Planta baja, 1a (2 niveles), en Timfi - Kipoi. La casa inde…
$139,831
Dúplex 4 habitaciones en Tsepelovo, Grecia
Dúplex 4 habitaciones
Tsepelovo, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Número de plantas 2
Casa de piedra de dos pisos en ventaOfrecemos a la venta una casa de piedra tradicional y he…
$215,573
