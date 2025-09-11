Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Elis Regional Unit
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vistas al mar

Villas del mar en venta en Elis Regional Unit, Grecia

Municipality of Andravida and Kyllini
4
Municipality of Pyrgos
4
Municipality of Ilida
4
Villa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Villa 10 habitaciones en Myrsini, Grecia
Villa 10 habitaciones
Myrsini, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 400 m²
Número de plantas 1
Venta en construcción villa de 2 plantas de 400 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Pl…
$1,76M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Villa 7 habitaciones en Kardamas, Grecia
Villa 7 habitaciones
Kardamas, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 630 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 630 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Planta baja consta…
$5,27M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Villa 13 habitaciones en Dounaika, Grecia
Villa 13 habitaciones
Dounaika, Grecia
Habitaciones 13
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 600 metros cuadrados en el oeste del Peloponeso. El semisótan…
$1,87M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
AdriastarAdriastar
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Elis Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir