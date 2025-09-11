Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Elis Regional Unit
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vista a la montaña

Villas en la montaña en venta en Elis Regional Unit, Grecia

Municipality of Andravida and Kyllini
4
Municipality of Pyrgos
4
Municipality of Ilida
4
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 13 habitaciones en Dounaika, Grecia
Villa 13 habitaciones
Dounaika, Grecia
Habitaciones 13
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 600 metros cuadrados en el oeste del Peloponeso. El semisótan…
$1,87M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Elis Regional Unit, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir