Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Aetolia-Acarnania Regional Unit
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Aetolia Acarnania Regional Unit, Grecia

Municipality of Nafpaktia
6
Municipal Unit of Antirrio
3
Municipal Unit of Nafpaktos
3
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Municipality of Nafpaktia, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Nafpaktia, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Peloponeso. El semisótano consta de u…
$3,28M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Aetolia Acarnania Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir