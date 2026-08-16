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Villas en venta en Aetolia Acarnania Regional Unit, Grecia

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Villa en Kaloudi, Grecia
Villa
Kaloudi, Grecia
Dormitorios 8
Área 600 m²
Se vende villa de 3 plantas de 600 metros cuadrados en el oeste del Peloponeso. El semisótan…
$1,89M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Aetolia Acarnania Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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