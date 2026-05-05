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Casas del lago en Venta en Alpes Marítimos, Francia

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Casa 5 habitaciones en Le Terme Blanc, Francia
Casa 5 habitaciones
Le Terme Blanc, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 800 m²
Número de plantas 2
Antibes. En un complejo residencial vigilado con seguridad todo el día, ofrecemos una hermos…
$1,27M
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