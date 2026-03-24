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Casas con garaje en Venta en Alpes Marítimos, Francia

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Villa en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Luxurious modern villa ideally located in the prestigious Mont Boron area close to Cap Ferra…
$7,24M
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Villa 7 habitaciones en Cannes, Francia
Villa 7 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
Número de plantas 3
Exceptional property in the heart of Cannes. In the heart of Cannes Californie, hidden withi…
$12,41M
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Casa 10 habitaciones en Niza, Francia
Casa 10 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Área 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
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AuraAura
Casa 4 habitaciones en Aspremont, Francia
Casa 4 habitaciones
Aspremont, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
ASPROMONT/GAIRAUT Superb ultra contemporary semi-detached villa of 150 m² built in 2021 with…
$1,28M
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Villa 7 habitaciones en Niza, Francia
Villa 7 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Área 368 m²
NICE - Mont Boron Very beautiful modern villa built in 2014 of approximately 250m2 on a plot…
$5,80M
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Villa en Roquebrune Cap Martin, Francia
Villa
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
$2,85M
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Melrose VillasMelrose Villas
Casa 7 habitaciones en Niza, Francia
Casa 7 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
NICE - PESSICART: Exceptional location with a panoramic view. Superb 1930 style property wit…
$2,11M
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