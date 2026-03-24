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Casas con Jardín en Venta en Alpes Marítimos, Francia

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Villa en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Luxurious modern villa ideally located in the prestigious Mont Boron area close to Cap Ferra…
$7,24M
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Villa 7 habitaciones en Cannes, Francia
Villa 7 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
Número de plantas 3
Exceptional property in the heart of Cannes. In the heart of Cannes Californie, hidden withi…
$12,41M
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Villa 5 habitaciones en Mougins, Francia
Villa 5 habitaciones
Mougins, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Luxury villa with a pool at Domaine Mougins.  Rooms: 5 - Living Area:171 m². Plot Area: 67…
$2,49M
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OneOne
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Tipos de propiedades en Alpes Marítimos

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Parámetros de las propiedades en Alpes Marítimos, Francia

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