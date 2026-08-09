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Villas en venta en Alpes Marítimos, Francia

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59 propiedades total found
Villa 10 habitaciones en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa 10 habitaciones
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Villa de lujo en venta - Propiedad única a tiro de piedra del Four Seasons Grand HotelDescub…
Precio en demanda
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Villa 6 habitaciones en Moyenne Corniche, Francia
Villa 6 habitaciones
Moyenne Corniche, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
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Villa 4 habitaciones en La Turbie, Francia
Villa 4 habitaciones
La Turbie, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Bordering Monaco, blue Gulf paradise. A rare pearl! This could be the description of this un…
$1,23M
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TekceTekce
Villa en Villeneuve Loubet, Francia
Villa
Villeneuve Loubet, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 431 m²
Número de plantas 2
Esta villa de dos niveles está situada en una finca privada vigilada en Vogrenje, Villeneuve…
$1,27M
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Villa en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Saint-Jean-Cap-Ferrat — Elegant neoclassical villa with panoramic views of the sea and the p…
Precio en demanda
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Villa 12 habitaciones en Villefranche sur Mer, Francia
Villa 12 habitaciones
Villefranche sur Mer, Francia
Habitaciones 12
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 8
Área 450 m²
Número de plantas 4
Villa de Lujo con Vistas Panorámicas a la Bahía de Villefranche-sur-Mer en la Costa Azul Fra…
$11,54M
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Villa 12 habitaciones en Avenue Sir Winston Churchill, Francia
Villa 12 habitaciones
Avenue Sir Winston Churchill, Francia
Habitaciones 12
Área 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
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Villa en Roquebrune Cap Martin, Francia
Villa
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
La Villa Destacada en la Primera Costa de la Costa Azure es el nuevo estándar de Ultra-Luxur…
Precio en demanda
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Villa en Vence, Francia
Villa
Vence, Francia
Oportunidad rara – Extraordinaria Valor en la Riviera FrancesaElegante villa moderna en Venc…
$1,16M
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Villa 8 habitaciones en Villefranche sur Mer, Francia
Villa 8 habitaciones
Villefranche sur Mer, Francia
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 600 m²
Número de plantas 2
Villa with sea views in a traditional style near the center of Villefranche-sur-Mer.Price: 1…
$20,55M
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ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Área 80 m²
Elegante villa en Le Cannet, un pintoresco pueblo situado en la región de Provenza-Alpes-Cos…
$563,527
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Villa en Niza, Francia
Villa
Niza, Francia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 600 m²
Número de plantas 3
Venta de la finca en una de las prestigiosas zonas de Niza. La finca consta de 2 casas: una …
$7,76M
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Villa en Niza, Francia
Villa
Niza, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 000 m²
Venta de una finca suburbana de 118 hectáreas en medio de la naturaleza en silencio y tranqu…
$2,05M
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Villa en Antibes, Francia
Villa
Antibes, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 320 m²
Venta de una villa en un dominio cerrado cerca del mar en el prestigioso Cabo Antibes - Cap …
$7,65M
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Villa en Le Cannet, Francia
Villa
Le Cannet, Francia
Dormitorios 5
Área 116 m²
Silencio Home
$1,03M
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Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Esta magnífica villa de estilo Belle & Eacute con jardín y piscina se encuentra en el centro…
$3,55M
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Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Villa de un nivel al estilo provenzal, con una superficie habitable de 145 metros cuadrados.…
$1,98M
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Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 260 m²
Villa en alquiler y venta con vista al mar. Situado en una prestigiosa zona de Cannes Hills.…
$3,64M
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Villa en Le Cannet, Francia
Villa
Le Cannet, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 390 m²
Nueva villa de 400 metros cuadrados.m está ubicado en un dominio privado en Grassus. Present…
$3,77M
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Villa en Niza, Francia
Villa
Niza, Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Villa con magníficas vistas de la bahía del ángel en Niza, superficie habitable de 300 metro…
$7,98M
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Villa en Antibes, Francia
Villa
Antibes, Francia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Una villa moderna de 200 metros cuadrados con acabados de calidad elegante se encuentra en l…
$3,99M
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Villa en Auribeau sur Siagne, Francia
Villa
Auribeau sur Siagne, Francia
Dormitorios 5
Área 151 m²
$761,052
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Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 197 m²
Encantadora casa en una parcela de 1800 m² en una zona tranquila del popular barrio B & eacu…
$2,44M
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Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Located in the heart of the old village of Saint-Tropez, a few steps from shops and the famo…
$3,71M
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Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Villa en Mougins, Francia
Villa
Mougins, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
La villa de estilo moderno se encuentra en la zona verde de Muzhen, en un pueblo cerrado y v…
$5,82M
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Villa en Mougins, Francia
Villa
Mougins, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 500 m²
Gran villa situada en una pintoresca zona cerca del pueblo medieval de Mougins. Con una supe…
$13,81M
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Villa en Mougins, Francia
Villa
Mougins, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Villa de lujo de dos pisos, superficie habitable de 450 metros cuadrados.m., ubicado en una …
$4,07M
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Villa en Cannes, Francia
Villa
Cannes, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Número de plantas 2
La villa de estilo californiano con hermosas vistas al mar está convenientemente ubicada en …
$3,20M
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Villa en Le Cannet, Francia
Villa
Le Cannet, Francia
Dormitorios 5
Área 116 m²
Silencio Home
$987,624
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Villa en Auribeau sur Siagne, Francia
Villa
Auribeau sur Siagne, Francia
Dormitorios 4
Área 100 m²
La zona de estar ofrece nuevos apartamentos de estudios a apartamentos de 3 habitaciones con…
$749,433
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Parámetros de las propiedades en Alpes Marítimos, Francia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
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