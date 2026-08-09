Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Alpes Marítimos
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Alpes Marítimos, Francia

;
Cannes
58
Antibes
102
Niza
586
Grasse
606
Mostrar más
1 192 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Cannes, Francia
Ático Ático 5 habitaciones
Cannes, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 750 m²
El Arte de Vivir entre el Cielo y el Mar – Un Ático Excepcional en CannesHay residencias que…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Saint Laurent du Var, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Laurent du Var, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$232,603
Dejar una solicitud
Casa en Cannes, Francia
Casa
Cannes, Francia
Área 1 000 m²
Número de plantas 5
Cannes - Palm BeachExclusivo objeto de inversión de clase premium. Edificio privado con vist…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Villa 10 habitaciones en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa 10 habitaciones
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Villa de lujo en venta - Propiedad única a tiro de piedra del Four Seasons Grand HotelDescub…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Moyenne Corniche, Francia
Villa 6 habitaciones
Moyenne Corniche, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en La Turbie, Francia
Villa 4 habitaciones
La Turbie, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Bordering Monaco, blue Gulf paradise. A rare pearl! This could be the description of this un…
$1,23M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 3
Oferta rara en Cannes - el apartamento perfecto de 4 dormitorios ✨Ofrecemos un lujoso aparta…
$1,15M
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Avenue Camille Blanc, Francia
Ático Ático 2 habitaciones
Avenue Camille Blanc, Francia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Excepcional Ático con terraza en la azotea y vista panorámica del marOfrecemos un raro ático…
$9,90M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Saint Laurent du Var, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Laurent du Var, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Piso 3
Este espacio habitable en el corazón de la Bahía de Bes des Ange es ideal para alquilar. Sit…
$346,250
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 3
📍 Nice – Avenue des Arènes de CimiezCosto:265.000 €Luz a la venta.Apartamento de 3 habitacio…
$314,608
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 3/6
Residencia en el barrio de Montfleury, a 2 minutos a pie de la calle Antibes y a 5-7 minutos…
$680,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Niza, Francia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Niza, Francia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 8
An elegant neighborhood, located in the heart of the city. in the Morskogo port area, home t…
$541,417
Dejar una solicitud
Villa en Villeneuve Loubet, Francia
Villa
Villeneuve Loubet, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 431 m²
Número de plantas 2
Esta villa de dos niveles está situada en una finca privada vigilada en Vogrenje, Villeneuve…
$1,27M
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Niza, Francia
Estudio 1 habitacion
Niza, Francia
Dormitorios 1
Área 19 m²
Piso 1
En el corazón de la ciudad, el espacio de vida estudiantil está cerca de la Facultad de Dere…
$91,675
Dejar una solicitud
Apartamento en Niza, Francia
Apartamento
Niza, Francia
📍 BonitoPromenade des Anglais France 🇫🇷 Prestigioso y codiciado área de Baumettes, situado a…
$641,591
Dejar una solicitud
Apartamento en Cannes, Francia
Apartamento
Cannes, Francia
Квартира в Каннах площадью 60 м2 с террасой  20 м2, с видом на море Комиссия агентства…
$448,173
Dejar una solicitud
Castillo 10 habitaciones en Niza, Francia
Castillo 10 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
CHâteau des TemplarsUna legendaria fortaleza entre historia, misterio y ultralujoCôte d'Azur…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Saint Laurent du Var, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Laurent du Var, Francia
Dormitorios 2
Área 51 m²
Piso 2
$417,126
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Antibes, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
EXCLUSIVE SALE — ANTIBE, CôTE D'AZUR A luxurious apartment is offered for sale in the presti…
$1,04M
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Niza, Francia
Casa 6 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 315 m²
Número de plantas 2
Estamos vendiendo una casa en Niza - Park Louise.✅Oferta rara en la zona.🏆No te pierdas la o…
$3,18M
Dejar una solicitud
Villa en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Saint-Jean-Cap-Ferrat — Elegant neoclassical villa with panoramic views of the sea and the p…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 4
Área 77 m²
Piso 3
$461,860
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamentos excepcionales con vistas panorámicas al marEn una prestigiosa residencia privad…
$1,98M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
NICE – CARRé D’;OR | NEW MODERN RESIDENCE | EXCLUSIVE OFFERFrench Riviera. Prestige. Modern …
$1,15M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Cannes - La Croisette Silencio Exclusivo apartamento con vistas panorámicas al marEn el cora…
$1,99M
Dejar una solicitud
Villa 12 habitaciones en Villefranche sur Mer, Francia
Villa 12 habitaciones
Villefranche sur Mer, Francia
Habitaciones 12
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 8
Área 450 m²
Número de plantas 4
Villa de Lujo con Vistas Panorámicas a la Bahía de Villefranche-sur-Mer en la Costa Azul Fra…
$11,54M
Dejar una solicitud
Villa 12 habitaciones en Avenue Sir Winston Churchill, Francia
Villa 12 habitaciones
Avenue Sir Winston Churchill, Francia
Habitaciones 12
Área 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Saint Laurent du Var, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Laurent du Var, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Piso 6
Este espacio habitable en el corazón de la Bahía de Bes des Ange es ideal para alquilar. Sit…
$382,269
Dejar una solicitud
Apartamento en Niza, Francia
Apartamento
Niza, Francia
💶 119.000 €📍 Francia, Niza (06000), centro de la ciudad, distrito de Vernier, Rue Trachel🏡 E…
$138,352
Dejar una solicitud
Estudio 2 habitaciones en Cannes, Francia
Estudio 2 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 1/6
Estudio de Inversión con Terraza y Vista Mar en la CroisetteCannes · Boulevard de la Croiset…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Hotel Invest
Idiomas hablados
English, Русский, Français
Telegram Escribir en Telegram

Tipos de propiedades en Alpes Marítimos

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Alpes Marítimos, Francia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir