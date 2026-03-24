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Casas del mar en Venta en Alpes Marítimos, Francia

Cannes
20
Antibes
7
Grasse
47
Niza
26
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12 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Roquebrune Cap Martin, Francia
Casa 6 habitaciones
Roquebrune Cap Martin, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 5
En las puertas de Mónaco le ofrecemos vivir en esta magnífica casa moderna. completamente r…
$3,25M
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Casa 5 habitaciones en Villefranche sur Mer, Francia
Casa 5 habitaciones
Villefranche sur Mer, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 262 m²
Contemporary villa with swimming pool - Secure domain - Villefranche-sur-Mer Located in a hi…
$5,40M
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Villa en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Luxurious modern villa ideally located in the prestigious Mont Boron area close to Cap Ferra…
$7,24M
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OneOne
Villa 7 habitaciones en Cannes, Francia
Villa 7 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
Número de plantas 3
Exceptional property in the heart of Cannes. In the heart of Cannes Californie, hidden withi…
$12,41M
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Casa 10 habitaciones en Niza, Francia
Casa 10 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Área 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
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Villa 4 habitaciones en La Turbie, Francia
Villa 4 habitaciones
La Turbie, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Bordering Monaco, blue Gulf paradise. A rare pearl! This could be the description of this un…
$1,23M
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Nils OttNils Ott
Villa 7 habitaciones en Niza, Francia
Villa 7 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Área 368 m²
NICE - Mont Boron Very beautiful modern villa built in 2014 of approximately 250m2 on a plot…
$5,80M
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Casa 6 habitaciones en Antibes, Francia
Casa 6 habitaciones
Antibes, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 236 m²
VERY BEAUTIFUL VILLA - OPEN SEA VIEW Antibes: in a quiet and secure area with swimming pool …
$1,29M
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Villa en Roquebrune Cap Martin, Francia
Villa
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
$2,85M
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Villa 5 habitaciones en Mougins, Francia
Villa 5 habitaciones
Mougins, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Luxury villa with a pool at Domaine Mougins.  Rooms: 5 - Living Area:171 m². Plot Area: 67…
$2,49M
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Casa 7 habitaciones en Niza, Francia
Casa 7 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
NICE - PESSICART: Exceptional location with a panoramic view. Superb 1930 style property wit…
$2,11M
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Villa en Villefranche sur Mer, Francia
Villa
Villefranche sur Mer, Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
For the nature lovers only! In the most beautiful and exclusive area of French Riviera, all …
$1,54M
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