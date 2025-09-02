Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con garaje en venta en Francia

Cannes
44
Burdeos
776
Antibes
95
Francia metropolitana
11749
15 propiedades total found
Apartamento en Niza, Francia
Apartamento
Niza, Francia
Área 110 m²
A unique opportunity is proposed to become the owner of an exquisite apartment with a magnif…
$707,708
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Hayat
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 3 habitaciones en Beausoleil, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Beausoleil, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 4/6
En el corazón del barrio de élite Beans, junto a Mónaco y Monte Carlo. Todos los apartamento…
$517,449
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Premiumazur
Idiomas hablados
Русский, Français
Apartamento 5 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Piso 8/9
Apartamento en una nueva residencia de lujo, terraza de 122 m2. Con sus 3 edificios y aparta…
$1,32M
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Apartamento 3 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 85 m²
Piso 5/4
EXCLUSIVE - NICE - NAPOLEON III - ROOF VILLA - PANORAMIC SEA VIEW - SWIMMING POOL - GARAGE -…
$1,06M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 126 m²
Apartment-villa for sale in Nice Fabron in a luxury residence with large swimming pool and b…
$1,04M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 4/7
Elegante residencia rodeada de un jardín, a 10 minutos del mar y del terraplén Croisette.   …
$387,092
Dejar una solicitud
Desarrollador
Premiumazur
Idiomas hablados
Русский, Français
Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones en Beausoleil, Francia
Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones
Beausoleil, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Piso 4/6
Descubra una nueva y prestigiosa dirección en Beausoleil, una ciudad muy solicitada en la Ri…
$2,05M
Dejar una solicitud
Agencia
Stolz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Apartamento 3 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Piso 5/5
Apartamento de 3 habitaciones después de la renovación. Residencia con piscina, tenis y cons…
$1,14M
Dejar una solicitud
Desarrollador
Premiumazur
Idiomas hablados
Русский, Français
Apartamento 3 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 109 m²
Piso 2/7
Exceptional 3-room apartment, crossing North/South and benefiting from a deep terrace offeri…
$1,93M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Beausoleil, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Beausoleil, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 3/7
Cerca y quot; dorado y quot; barrio de Mónaco. Monte Carlo está a 10 minutos a pie, a la pla…
$477,646
Dejar una solicitud
Desarrollador
Premiumazur
Idiomas hablados
Русский, Français
Apartamento en Niza, Francia
Apartamento
Niza, Francia
Área 154 m²
Apartments in the prestigious residence of the Mont Boron quarter are the perfect combinatio…
$919,503
Dejar una solicitud
Agencia
Hayat
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 2 habitaciones en Lyon, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Lyon, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 1/4
EL APARTAMENTO está a punto de ser completado, ya en 2025🏡 WELLCOME HARMONY – LYON (69007)📍 …
$343,920
Dejar una solicitud
Agencia
Зарубежная недвижимость
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 2 habitaciones en París, Francia
Apartamento 2 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 2/4
El apartamento está a 15 minutos de París. METAMORPHOSE Residence Parking está incluido en e…
$470,728
Dejar una solicitud
Agencia
Зарубежная недвижимость
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 4 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Área 112 m²
Piso 4/9
LUXURY - SPACE - TERRACE - PANORAMIC SEA VIEW - GARAGE In one of the most beautiful and lux…
$1,00M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lyon, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Lyon, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 1/5
¡APARTAMENTOS CON ACCESO AL GARDEN!🌿 LE CALISTÉ – PEACE AND CONVENIENCE NEAR LYON 🏙️📍 58-62 …
$282,829
Dejar una solicitud
Agencia
Зарубежная недвижимость
Idiomas hablados
English, Русский
