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Áticos con Terraza en Venta Zadar County, Croacia

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Grad Nin
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3 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Opcina Privlaka, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Vendemos un ático con terraza en la azotea, ubicado en la segunda planta (S201) de un edific…
$404,058
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Ático Ático 2 habitaciones en Opcina Privlaka, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Vendemos un ático con terraza en la azotea, ubicado en la segunda planta (S202) de un edific…
$388,217
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Ático Ático 2 habitaciones en Opcina Privlaka, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Estamos vendiendo un apartamento ático con terraza en la segunda planta S203 de un nuevo edi…
$388,217
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Parámetros de las propiedades en Zadar County, Croacia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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