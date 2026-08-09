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Propiedades residenciales en venta en Varazdin County, Croacia

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City of Varazdin
4
16 propiedades total found
Casa en Opcina Bednja, Croacia
Casa
Opcina Bednja, Croacia
Área 93 m²
Número de plantas 1
TRAKOŠĆAN, HOUSE WITH 1,500 M2 GARDEN, SAUNA, OUTDOOR JACUZZI, PARKING; NEAR THE LAKE, UNIQU…
$343,218
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Casa 3 habitaciones en City of Varazdin, Croacia
Casa 3 habitaciones
City of Varazdin, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
www.biliskov.com ID: 15059Varaždin, Center Un fantástico apartamento con una superficie neta…
Precio en demanda
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Casa 7 habitaciones en Ludbreg, Croacia
Casa 7 habitaciones
Ludbreg, Croacia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
www.biliskov.com ID: 15145 Ludbreg Una vivienda unifamiliar para renovación o demolición con…
$173,243
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Varazdinske Toplice, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Varazdinske Toplice, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 1/1
I25163 Plitvička ulica
$160,536
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Casa en Opcina Bednja, Croacia
Casa
Opcina Bednja, Croacia
Área 93 m²
Número de plantas 1
TRAKOŠĆAN, HOUSE WITH 1,500 M2 GARDEN, SAUNA, OUTDOOR JACUZZI, PARKING; NEAR THE LAKE, UNIQU…
$343,218
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Casa 3 habitaciones en Opcina Bednja, Croacia
Casa 3 habitaciones
Opcina Bednja, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
www.biliskov.com ID: 14123 Trakošćan Lujosa casa de fin de semana independiente de nueva con…
$340,274
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Casa 9 habitaciones en Opcina Bednja, Croacia
Casa 9 habitaciones
Opcina Bednja, Croacia
Habitaciones 9
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Trakošćan, En las inmediaciones del castillo de Trakošćan, una finca de nueva construcción c…
$1,02M
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Casa en Martinkovec, Croacia
Casa
Martinkovec, Croacia
Área 350 m²
Número de plantas 1
Varaždinske toplice, Martinkovec, a unique property with a beautiful garden and the most bea…
$994,224
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Casa 3 habitaciones en Opcina Bednja, Croacia
Casa 3 habitaciones
Opcina Bednja, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
www.biliskov.com ID: 14122 Trakošćan Lujosa casa de fin de semana independiente de nueva con…
$340,274
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Casa en Opcina Bednja, Croacia
Casa
Opcina Bednja, Croacia
Área 93 m²
Número de plantas 1
TRAKOŠĆAN, HOUSE WITH 1,500 M2 GARDEN, SAUNA, OUTDOOR JACUZZI, PARKING; NEAR THE LAKE, UNIQU…
$343,218
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Casa 2 habitaciones en City of Varazdin, Croacia
Casa 2 habitaciones
City of Varazdin, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 326 m²
www.biliskov.com ID: 14612 Varaždin, Center Una casa adosada histórica de alta calidad, refo…
$842,033
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Casa 3 habitaciones en Opcina Bednja, Croacia
Casa 3 habitaciones
Opcina Bednja, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 133 m²
www.biliskov.com ID: 14124 Trakošćan Lujosa casa de fin de semana independiente de nueva con…
$340,274
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Casa 2 habitaciones en City of Varazdin, Croacia
Casa 2 habitaciones
City of Varazdin, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 141 m²
www.biliskov.com ID: 15061Varaždin, Center Un fantástico apartamento con una superficie neta…
Precio en demanda
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Casa 12 habitaciones en Opcina Ljubescica, Croacia
Casa 12 habitaciones
Opcina Ljubescica, Croacia
Habitaciones 12
Nº de cuartos de baño 4
Área 269 m²
www.biliskov.com ID 14954 Novi Marof, Ljubešćica Una casa decorada con estilo y dos plantas,…
$564,047
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Casa 3 habitaciones en City of Varazdin, Croacia
Casa 3 habitaciones
City of Varazdin, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
www.biliskov.com ID: 15056Varaždin, Center Un fantástico apartamento con una superficie neta…
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Opcina Cestica, Croacia
Casa 4 habitaciones
Opcina Cestica, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Varaždin County, Gornja Voća Casa de vacaciones independiente con una superficie habitable d…
$426,784
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