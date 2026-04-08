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Arrendamiento a largo plazo oficinas en Grad Rijeka, Croacia

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Oficina 87 m² en Grad Rijeka, Croacia
Oficina 87 m²
Grad Rijeka, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Número de plantas 5
An exclusive office space of 87.02 m² is available for rent, located in a well-preserved Aus…
$2,298
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Ardor real estate agency
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Oficina 120 m² en Grad Rijeka, Croacia
Oficina 120 m²
Grad Rijeka, Croacia
Área 120 m²
Rijeka, city center – office space for rent in a business building with an elevator, with a …
$1,954
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