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Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas al mar en Opcina Viskovo, Croacia

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3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Marcelji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Marcelji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 3
Se ofrece un ático moderno y muy atractivo, situado en un edificio residencial más pequeño d…
$1,758
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Apartamento 2 habitaciones en Sroki, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Sroki, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
En una zona tranquila de Viškovo, en un edificio de nueva construcción, un apartamento moder…
$804
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Apartamento 2 habitaciones en Marinici, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Marinici, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
Apartamento totalmente equipado y amueblado de 100 m2, con una amplia terraza de 30 m2 que o…
$1,322
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