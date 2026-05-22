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Casas del mar en Venta en Opcina Viskovo, Croacia

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2 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Marinici, Croacia
Casa 2 habitaciones
Marinici, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 225 m²
En venta se encuentra la mitad de una casa pareado en Marinići, Municipio de Viškovo, con su…
$512,541
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Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Casa 8 habitaciones en Marinici, Croacia
Casa 8 habitaciones
Marinici, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Una casa con cuatro apartamentos y dos espacios comerciales está en venta en Marinići, Munic…
$990,605
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Parámetros de las propiedades en Opcina Viskovo, Croacia

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