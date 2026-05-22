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Apartamentos del mar en venta en Opcina Viskovo, Croacia

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2 habitaciones
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Apartamento 2 habitaciones en Kosi, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kosi, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 2
En una ubicación excepcionalmente tranquila en el asentamiento de Kosi (Viškovo), rodeado de…
$240,475
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Apartamento 2 habitaciones en Kosi, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kosi, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Número de plantas 2
En una zona tranquila y verde en Kosi, Viškovo, ofrecemos un apartamento moderno en un nuevo…
$216,232
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Apartamento 2 habitaciones en Marcelji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Marcelji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 155 m²
Número de plantas 3
Un ático moderno y excepcionalmente atractivo está en venta, situado en un edificio residenc…
$486,702
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Apartamento 3 habitaciones en Viskovo, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Viskovo, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Número de plantas 3
Apartamento en venta en Viškovo, situado en la tercera planta de un edificio residencial. El…
$333,841
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