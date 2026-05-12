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Casas del mar en Venta en Vinodolska opcina, Croacia

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Casa 2 habitaciones en Bribir, Croacia
Casa 2 habitaciones
Bribir, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 1
Semi-Detached Stone House with Pool and Spacious Yard in Bribir – Peace and Comfort Near Cri…
$343,609
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Ardor real estate agency
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English, Italiano, Hrvatski
Casa 2 habitaciones en Tribalj, Croacia
Casa 2 habitaciones
Tribalj, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Número de plantas 1
Una casa de piedra tradicional se encuentra en venta en Mali Bašunji, una aldea tranquila ro…
$236,734
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