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Casas con garaje en Venta en Vinodolska opcina, Croacia

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Casa 2 habitaciones en Tribalj, Croacia
Casa 2 habitaciones
Tribalj, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Número de plantas 1
Una casa de piedra tradicional se encuentra en venta en Mali Bašunji, una aldea tranquila ro…
$236,734
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Agencia
Ardor real estate agency
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