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Propiedades residenciales en venta en Opcina Plitvicka Jezera, Croacia

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Casa 10 habitaciones en Korenica, Croacia
Casa 10 habitaciones
Korenica, Croacia
Habitaciones 10
Área 792 m²
Número de plantas 2
EN VENTA, PLITVICA LAKES, propiedad turística Estamos vendiendo una propiedad turística cerc…
$608,935
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Casa 5 habitaciones en Cujica Krcevina, Croacia
Casa 5 habitaciones
Cujica Krcevina, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
www.biliskov.com ID-14895 Lagos de Plitvice Una casa encantadora con una superficie de 240 m…
$484,458
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Casa 6 habitaciones en Rudanovac, Croacia
Casa 6 habitaciones
Rudanovac, Croacia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 206 m²
Lagos de Plitvice Vivienda independiente de 206 m2 construida en 2019 en parcela de 1000 m2.…
$461,388
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