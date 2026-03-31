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Oficinas en Venta en Opcina Pasman, Croacia

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Oficina 765 m² en Pasman, Croacia
Oficina 765 m²
Pasman, Croacia
Área 765 m²
Número de plantas 1
ID CODE: 2835
$517,137
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Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
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